Гуманоидный робот научился жать руку человеку 4 27.01.2026, 13:20

1,588

Ученые называют эту задачу «одной из сложнейших».

Корейская компания WIRobotics показала гуманоидного робота ALLEX, который умеет давить руку так, чтобы не причинить боль, и при этом уверенно держать предметы, сообщает New Voice.

ALLEX создали для решения одной из самых сложных задач в робототехнике — безопасного и естественного физического взаимодействия с людьми. Робота представили на выставке CES 2026. Его руки и плечи имеют большое количество подвижных элементов, что позволяет управлять силой по всему телу почти так же, как это делает человек.

Название ALLEX происходит от «ALL-EXperience» — «полный опыт». Робот может чувствовать силу прикосновения, контакт и удары в реальной среде, сочетая это с визуальным распознаванием и контролем положения тела. Благодаря этому он подходит как для промышленных задач, так и для работы дома. В WIRobotics объясняют, что видят ALLEX как мост между жесткой автоматизацией и обычным человеческим пространством.

В демонстрационном видео ALLEX показал «человеческое» рукопожатие: его хват не жесткий и не пассивный, а постоянно подстраивается под внешнюю силу. Робот в режиме реального времени чувствует давление и реагирует на него, создавая контролируемый и естественный контакт.

Руки ALLEX имеют специальные моторы, которые можно безопасно отклонять или направлять вручную. Каждый палец способен улавливать очень слабые усилия, создавать сильное давление кончиками и стабильно держать предметы, в том числе более тяжелые. Это позволяет точно манипулировать объектами без потери безопасности.

Большинство автономных роботов до сих пор работают за защитными ограждениями, но ALLEX показывает направление развития систем, которые могут быть ближе к людям. Хотя робот еще не готов к массовому использованию, WIRobotics планирует сотрудничать с другими компаниями, чтобы интегрировать эту технологию «ощущения силы» в будущие гуманоидные и промышленные роботы.

Со-гендиректор и технический директор WIRobotics Йон-Дже Ким заявил, что ALLEX не просто копирует движения человека — робот «по-настоящему чувствует и реагирует на реальный мир».

Платформу ALLEX презентовали в августе 2025 года. Она имеет 15 степеней свободы, что обеспечивает живые движения и сложное взаимодействие с объектами. Ключевая особенность — чувствительность к силе: робот может замечать нагрузку от 100 грамм-силы даже без тактильных сенсоров и одновременно создавать до 40 ньютонов давления кончиками пальцев для точного и надежного захвата.

Система рук спроектирована для плавной и безопасной работы рядом с людьми: трение и инерция вращения более чем в десять раз ниже, чем у обычных коллаборативных роботов. Также в конструкции есть механизм компенсации веса от талии к верхней части тела — это помогает выполнять тяжелые задачи без лишних затрат энергии и перегрузки механики.

Несмотря на широкие возможности, ALLEX остается относительно легким. Одна роботизированная рука весит около 700 граммов, а конструкция от плеч донизу — примерно 5 килограммов. Одной рукой робот может поднять более 3 килограммов. По соотношению силы к весу он превосходит многих более крупных роботов массой более 20 килограммов.

В WIRobotics рассматривают ALLEX как универсальное решение для медицины и ухода за пожилыми людьми, производства и домашней автоматизации. Компания планирует развивать его как модульную платформу, чтобы пользователи могли применять отдельные компоненты в зависимости от своих потребностей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com