Украина получит десятки миллионов евро для закупки газа
- 27.01.2026, 13:23
Министр энергетики Денис Шмыгаль раскрыл детали.
Украина получит через инструменты ЕБРР 85 млн евро, которые будут потрачены на закупку дополнительного объема газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
«85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается», - заявил Шмыгаль.
По его словам, об этом шла речь во время беседы с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
«Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно», - добавил он.
Также отмечается, что продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго» помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей был свет и тепло.