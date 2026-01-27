4 мая 2026, понедельник, 14:07
Украина получит десятки миллионов евро для закупки газа

  • 27.01.2026, 13:23
  • 1,092
Фото: Getty Images

Министр энергетики Денис Шмыгаль раскрыл детали.

Украина получит через инструменты ЕБРР 85 млн евро, которые будут потрачены на закупку дополнительного объема газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

«85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается», - заявил Шмыгаль.

По его словам, об этом шла речь во время беседы с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

«Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно», - добавил он.

Также отмечается, что продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго» помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей был свет и тепло.

