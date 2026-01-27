Белорусский бензин больше не нужен России? 6 27.01.2026, 19:26

Лавочку прикрыли.

Российское Минэнерго внесло постановление о досрочном снятии запрета на экспорт бензина. Это значит, что белорусский продукт больше не нужен на внутреннем рынке России, а на внешнем ему вновь придется подвинуться, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Правительство России запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка в сентябре 2025 года. Власти стремились предотвратить дефицит и рост цен на внутреннем рынке. В октябре экспорт дизтоплива разрешили для НПЗ.

В декабре 2025 года снятие запрета рассматривал заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака, пишет «Коммерсантъ».

Тогда, несмотря на урегулирование проблемы (в том числе, с помощью поставок из Беларуси), правительство решило продлить ограничения на экспорт бензина и дизтоплива до конца февраля. Мера была связана с опасениями регуляторов по поводу дефицита и служила подстраховкой на случай внеплановых остановок НПЗ.

Сейчас, похоже, этих опасений уже нет.

