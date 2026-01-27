Жители российского Энгельса молят о тепле 19 27.01.2026, 17:37

Город, из которого выпускают ракеты по Украине, оказался на грани коммунальной катастрофы.

Город Энгельс Саратовской области, где расположен аэродром стратегической авиации РФ, оказался на грани коммунальной катастрофы. Пока российские бомбардировщики четвертый год подряд взлетают отсюда, чтобы разрушать украинские многоэтажки и энергосистему, сами жители Энгельса замерзают в собственных квартирах из-за гнилых коммуникаций.

Как сообщает «Цензор.нет», в сети появились многочисленные видеообращения жителей улиц Советской и Тельмана. Люди, которые годами молча поддерживали удары по украинским ТЭЦ, теперь жалуются на температуру 13–15 градусов в квартирах и отсутствие горячей воды.

Главные жалобы «патриотов» из Энгельса:

Технологический коллапс: Вместо трех котлов на местных котельных едва работает один, оборудование находится в «убитом состоянии», а теплотрассы сгнили.

Формальные проверки: Жители признают, что акты о готовности к зиме подписывались формально, а опрессование труб не проводилось, потому что они «разлетятся на куски».

Игнорирование властей: Местная администрация и глава города Леонов игнорируют призывы о помощи, поэтому люди записывают унизительные обращения к главе СК РФ Бастрикину.

Парадокс «русского мира»

Стоимость только одного массированного ракетного обстрела Украины равна капитальному ремонту всей коммунальной инфраструктуры Энгельса. Однако государственные средства РФ направляются не на благосостояние собственных граждан, а на то, чтобы лишить украинцев тепла и света.

«Я проживаю в этом доме 17 лет. Последние два года такой беды не было. Я не знаю, какая-то в городе катастрофа, понимаете?», - сетует один из жителей, не осознавая прямой связи между войной и разрушением собственного быта.

Ситуация в Энгельсе является ярким примером того, как имперские амбиции Кремля оборачиваются разрухой внутри самой России. Пока пропаганда радуется разрушенным украинским ТЭС, жители «авиационной столицы» РФ привыкают к жизни в холоде.

