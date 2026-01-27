4 мая 2026, понедельник, 14:54
14 стран Европы объявили предупреждение танкерам «теневого флота» РФ

  • 27.01.2026, 14:24
Давление будет усилено.

Группа из 14 стран ЕС предупредила танкеры «теневого флота» РФ в Балтийском и Северном морях. Те из них, которые не будут отвечать определенным требованиям, будут рассматриваться, как суда без гражданства.

Об этом сообщает Bloomberg.

Страны в совместном заявлении указали, что танкеры могут плавать только под флагом одного государства и должны иметь действительные документы по безопасности и страхованию. Те суда, которые не соблюдают эти требования, будут рассматриваться как суда без гражданства, согласно глобальному морскому договору.

Признавая танкеры безгосударственными, страны могут усилить свои возможности по вмешательству в деятельность таких судов.

Bloomberg отмечает, что заявление формализует действия, которые несколько стран ЕС предприняли в течение последних недель, усиливая давление на суда «теневого флота» России.

Европейские страны обвинили РФ во вмешательстве в работу спутниковых систем позиционирования и навигации, что ставит под угрозу международное судоходство.

В заявлении также отмечается необходимость разработки альтернативных наземных систем радионавигации, которые будут служить резервным вариантом в случае нарушения работы спутниковых систем.

