ИИ меняет правила бизнеса 27.01.2026, 14:28

Как адаптировать свое дело к цифровой эпохе.

Искусственный интеллект перестал быть научным экспериментом в глубинах IT-отделов. Сегодня руководители все чаще понимают, что успех компании напрямую зависит от правильного внедрения ИИ. Согласно опросу Boston Consulting Group среди 2,360 руководителей, половина из них считает свою карьеру под угрозой, если проекты ИИ провалятся. Более 30% инвестиций в этом году пойдут на проекты, способные выполнять задачи и поддерживать команды сотрудников, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты рекомендуют применять принцип «10/20/70»: 10% ресурсов тратится на алгоритмы, 20% — на технологии и данные, а 70% — на людей и бизнес-процессы. Проблема в том, что многие компании делают наоборот. Успех ИИ требует полной перестройки процессов и готовности к изменениям. Руководители должны решать, использовать ли централизованную инфраструктуру или децентрализованных агентов, а также инвестировать в коммерческие решения или внутренние разработки.

Преимущества ИИ очевидны: агенты могут выполнять рутинную работу и поддерживать команды в сложных задачах, сокращая количество рядовых сотрудников и управленцев всех уровней. Руководители смогут сосредоточиться на стратегических, высокоценных задачах, а сотрудники развивать креативность, продуктивность и навыки принятия решений.

Руководство организаций должно развивать ИИ грамотность на всех уровнях, инвестировать в повышение квалификации сотрудников. Те, кто успеет адаптироваться, смогут стать лидерами нового цифрового мира.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com