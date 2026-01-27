«Для Путина это абсолютно жуткий вариант» 4 27.01.2026, 14:34

Иван Яковина

Эксперт назвал решающий фактор, который определит победителя в войне.

Журналист Иван Яковина назвал надежный способ остановить продвижение россиян на фронте: «В планы Путина не входит даже намека на сохранение Украины в том или ином виде. Это важно понимать. С его точки зрения, Украина должна быть стерта не только с карты мира, но и из памяти, и из сознания людей. Вот чего он хочет достичь этой войной, поэтому Песков не врет, когда говорит, что передача Славянска и Краматорска, то есть ключа от Украины, по сути дела, — это принципиальный для России вопрос. Без Северного Донбасса, если он останется под украинским контролем, Россия не сможет наступать дальше, и Россия проиграет эту войну».

О значении еще не захваченных Славянске и Краматорске для россиян политический обозреватель рассказал на своем YouTube-канале.

О предстоящем сражении за находящуюся под контролем Украины часть Донецкой области журналист пояснил: «После окончания этой битвы Российская Федерация останется вообще в принципе без армии, потому что 2/3 личного состава боевых частей останутся лежать в могилах неподалеку этих двух украинских городов и еще на 1/3 будет ослаблена и истощена, то есть даже если это будет победа, то это будет пиррова победа. Наступать дальше на Харьков, на Киев, на Днепр, на Запорожье российская армия уже не сможет, точнее, она смогла бы наступать, но для этого пришлось бы проводить новую войну мобилизации в РФ, а это, в свою очередь, чревато усугублением экономического кризиса, началом социальных политических волнений, расшатыванием и, возможно, даже падением режима самого Путина».

«Для него это абсолютно жуткий вариант, поэтому страшно боится мобилизации и хочет любой ценой этой мобилизации избежать, поэтому Путин сейчас так сильно давит на украинскую сторону на переговорах, требуя отдать ему Славянск и Краматорск без боя. Ключевое здесь то, что без боя», - добавил Яковина.

При этом аподиктический обозреватель отметил: «Логика у Кремля здесь совершенно простая. Если украинская армия без боя отдаст россиянам свою главную «крепость», то у Путина останется достаточное количество и армии, и техники, и боеприпасов, и будет удобная логистическая база для продолжения войны и для захвата одного или нескольких украинских городов-миллионников, которые я перечислил выше. Во время передышки российские войска отдохнут, дождутся, допустим, лета и пойдут в новое наступление. Мы же с вами понимаем, что Путин не будет придерживаться соглашений о перемирии».

