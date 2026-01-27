Спецпредставитель Кремля поссорился с журналистом FT из-за сдачи Донбасса 10 27.01.2026, 14:49

Кирилл Дмитриев

Фото: Getty Images

Подробности.

Между спецпредставителем России на переговорах Кириллом Дмитриевым и шеф-корреспондентом Financial Times Кристофером Миллером разгорелся публичный конфликт из-за обсуждения возможных параметров мирного соглашения по Украине.

Скандал спровоцировала публикация FT, в которой говорится, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву: гарантии безопасности со стороны Вашингтона могут зависеть от согласия Украины на вариант мирного соглашения по так называемой «формуле Анкориджа». Она, по версии России, предусматривает вывод ВСУ из Донецкой области в обмен на замораживание боевых действий по текущей линии фронта.

Миллер опубликовал этот материал в соцсети X и отметил, что именно с этим может быть связана задержка подписания уже подготовленного соглашения между Украиной и США.

В ответ на этот комментарий Дмитриев написал, что «вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины». В ответ Миллер уточнил, что такой путь возможен только в случае вывода именно российских войск.

«Вывод России из Донбасса - и полный вывод ее из Украины - это путь к миру. Пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация - это не мир», - ответил ему Миллер.

Впрочем, Дмитриев на этом не закончил и перешел к личным оскорблениям. Он обвинил Миллера в «подстрекательстве к войне» и распространении «фейковых британских нарративов», которые якобы мешают достижению мира.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com