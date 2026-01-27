4 мая 2026, понедельник, 15:45
Белорусы стали больше лечиться платно

  27.01.2026, 14:55
Бесплатное медобслуживание трещит по швам.

Платная медицина стала лидирующим направлением, по которому белорусы нарастили расходы в 2025 году. Такие данные предоставил «Белгазпромбанк» на основании анализа транзакций своих клиентов, пишет «Белорусы и рынок».

Согласно данным держателей банковских карточек, расходы на медицинские услуги в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли на 14,4%. Это самый быстрый рост среди всех исследуемых направлений расходов.

Наибольшее количество платежных операций с медицинскими центрами проводят люди в возрасте от 30 до 50 лет. Однако средний чек у старшего поколения значительно выше: люди старше 61 года в среднем за одно посещение либо онлайн-обращение платят 140 рублей, тогда как клиенты среднего возраста – около 80-100 рублей.

При этом стоматология сюда не входит – ее аналитики посчитали отдельно. Здесь средний чек у людей до 40 лет составляет около 150 рублей, у клиентов 41-50 лет – 200 рублей. А старшее поколение оставляет в стоматологических кабинетах за раз 250 рублей.

Женщины обращаются к платной медицине чаще мужчин – на них приходится 57,7 % всех транзакций. Однако мужчина за одно посещение тратит в среднем больше: средний чек равняется 105 рублей против 100 рублей у женщин.

