Белорусы стали больше лечиться платно 10 27.01.2026, 14:55

3,536

Бесплатное медобслуживание трещит по швам.

Платная медицина стала лидирующим направлением, по которому белорусы нарастили расходы в 2025 году. Такие данные предоставил «Белгазпромбанк» на основании анализа транзакций своих клиентов, пишет «Белорусы и рынок».

Согласно данным держателей банковских карточек, расходы на медицинские услуги в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли на 14,4%. Это самый быстрый рост среди всех исследуемых направлений расходов.

Наибольшее количество платежных операций с медицинскими центрами проводят люди в возрасте от 30 до 50 лет. Однако средний чек у старшего поколения значительно выше: люди старше 61 года в среднем за одно посещение либо онлайн-обращение платят 140 рублей, тогда как клиенты среднего возраста – около 80-100 рублей.

При этом стоматология сюда не входит – ее аналитики посчитали отдельно. Здесь средний чек у людей до 40 лет составляет около 150 рублей, у клиентов 41-50 лет – 200 рублей. А старшее поколение оставляет в стоматологических кабинетах за раз 250 рублей.

Женщины обращаются к платной медицине чаще мужчин – на них приходится 57,7 % всех транзакций. Однако мужчина за одно посещение тратит в среднем больше: средний чек равняется 105 рублей против 100 рублей у женщин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com