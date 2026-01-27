закрыть
4 мая 2026, понедельник, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские Z-военкоры устроили скандал

  • 27.01.2026, 15:19
  • 10,110
Российские Z-военкоры устроили скандал
Валерий Герасимов

Поводом стала ложь Герасимова.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов стал объектом насмешек в соцсетях, объявив о захвате населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

Проблема в том, что к этому населенному пункту российские войска даже не подошли, пишет «Диалог.UA».

Его заявление моментально рассыпалось: ложью возмущены даже Z-военкоры.

О громком «успехе» Герасимов сообщил во время инспекции группировки войск «Запад». Видео с его заявлением опубликовало Минобороны РФ. По словам генерала, н.п. уже «взят» и там якобы идет «зачистка кварталов».

Карты говорят обратное

Почти сразу после заявления данные DeepState показали реальную картину: до Купянска-Узлового от ближайших российских позиций не менее 10 километров. Более того, населенный пункт находится даже не в «серой зоне» - он полностью контролируется ВСУ.

Даже российские пропагандистские Telegram-каналы вынуждены были признать несоответствие слов Герасимова реальности.

Z-военкоры возмущены враньем

«Мы, наверное, пойдем покурим после такого красивого доклада. Молча», — написал Z-канал «Два майора».

Автор Z-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов назвал заявление Герасимова результатом «закрасов», имея в виду практику объявлять о продвижениях, не соответствующих действительности.

Пророссийский телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал карту, на которой провел черным цветом границу территории под контролем ВСУ и подчеркнул синим населенные пункты, которые, «мягко говоря, не совсем под нашим контролем».

Из карты следует, что российская армия не подошла к Купянск-Узловому. Почему Купянск-Узловой так важен Этот населенный пункт не просто село: здесь расположен крупный железнодорожный узел, соединяющий направления на Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасную и Купянск-Пивденний.

В 2022 году Россия активно использовала его для переброски войск. Осенью того же года ВСУ освободили Купянск-Узловой во время контрнаступления в Харьковской области.

С тех пор российская армия так и не смогла вернуть контроль над районом. В реальности, по данным аналитиков, продвижение РФ в январе составило около 160 км². Это минимальные темпы за последние девять месяцев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип