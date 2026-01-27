Российские Z-военкоры устроили скандал 27.01.2026, 15:19

10,110

Валерий Герасимов

Поводом стала ложь Герасимова.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов стал объектом насмешек в соцсетях, объявив о захвате населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

Проблема в том, что к этому населенному пункту российские войска даже не подошли, пишет «Диалог.UA».

Его заявление моментально рассыпалось: ложью возмущены даже Z-военкоры.

О громком «успехе» Герасимов сообщил во время инспекции группировки войск «Запад». Видео с его заявлением опубликовало Минобороны РФ. По словам генерала, н.п. уже «взят» и там якобы идет «зачистка кварталов».

Карты говорят обратное

Почти сразу после заявления данные DeepState показали реальную картину: до Купянска-Узлового от ближайших российских позиций не менее 10 километров. Более того, населенный пункт находится даже не в «серой зоне» - он полностью контролируется ВСУ.

Даже российские пропагандистские Telegram-каналы вынуждены были признать несоответствие слов Герасимова реальности.

Z-военкоры возмущены враньем

«Мы, наверное, пойдем покурим после такого красивого доклада. Молча», — написал Z-канал «Два майора».

Автор Z-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов назвал заявление Герасимова результатом «закрасов», имея в виду практику объявлять о продвижениях, не соответствующих действительности.

Пророссийский телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал карту, на которой провел черным цветом границу территории под контролем ВСУ и подчеркнул синим населенные пункты, которые, «мягко говоря, не совсем под нашим контролем».

Из карты следует, что российская армия не подошла к Купянск-Узловому. Почему Купянск-Узловой так важен Этот населенный пункт не просто село: здесь расположен крупный железнодорожный узел, соединяющий направления на Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасную и Купянск-Пивденний.

В 2022 году Россия активно использовала его для переброски войск. Осенью того же года ВСУ освободили Купянск-Узловой во время контрнаступления в Харьковской области.

С тех пор российская армия так и не смогла вернуть контроль над районом. В реальности, по данным аналитиков, продвижение РФ в январе составило около 160 км². Это минимальные темпы за последние девять месяцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com