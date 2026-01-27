США развернули системы Patriot и THAAD вблизи Ирана 27.01.2026, 15:29

В регион также перебросили транспортную авиацию и самолеты-заправщики.

Соединенные Штаты Америки разместили на Ближнем Востоке, вблизи Ирана, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, в регион также перебросили транспортную авиацию и самолеты-заправщики. Авианосец USS Abraham Lincoln, который ранее покинул Южно-Китайское море, вероятно, сейчас находится в районе Оманского залива. Его авиакрыло и эсминцы сопровождения оказались в зоне потенциального поражения.

Переброска сил коснулась и боевой авиации: несколько самолетов F-15E прибыли с британских баз. Согласно данным Flightradar24 и ADS-B Exchange, военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III доставляли грузы с аэродрома Роберт-Грей, связанного с 62-м артиллерийским полком ПВО в Форт-Кавасосе.

В течение трех суток было совершено шесть рейсов на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте и один - на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По оценке The Economist, президент США Дональд Трамп, вероятно, еще не принял окончательного решения относительно возможного удара. В то же время в неформальных разговорах представители стран Персидского залива предполагают высокую вероятность масштабной военной операции США с акцентом на политическое руководство Ирана.

По сообщениям ряда СМИ, Соединенные Штаты рассматривают нанесение серии ударов по Ирану на фоне массовых протестов в азиатской стране.

