закрыть
4 мая 2026, понедельник, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США развернули системы Patriot и THAAD вблизи Ирана

2
  • 27.01.2026, 15:29
  • 2,982
США развернули системы Patriot и THAAD вблизи Ирана
Фото: AP

В регион также перебросили транспортную авиацию и самолеты-заправщики.

Соединенные Штаты Америки разместили на Ближнем Востоке, вблизи Ирана, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, в регион также перебросили транспортную авиацию и самолеты-заправщики. Авианосец USS Abraham Lincoln, который ранее покинул Южно-Китайское море, вероятно, сейчас находится в районе Оманского залива. Его авиакрыло и эсминцы сопровождения оказались в зоне потенциального поражения.

Переброска сил коснулась и боевой авиации: несколько самолетов F-15E прибыли с британских баз. Согласно данным Flightradar24 и ADS-B Exchange, военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III доставляли грузы с аэродрома Роберт-Грей, связанного с 62-м артиллерийским полком ПВО в Форт-Кавасосе.

В течение трех суток было совершено шесть рейсов на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте и один - на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По оценке The Economist, президент США Дональд Трамп, вероятно, еще не принял окончательного решения относительно возможного удара. В то же время в неформальных разговорах представители стран Персидского залива предполагают высокую вероятность масштабной военной операции США с акцентом на политическое руководство Ирана.

По сообщениям ряда СМИ, Соединенные Штаты рассматривают нанесение серии ударов по Ирану на фоне массовых протестов в азиатской стране.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип