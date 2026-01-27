4 мая 2026, понедельник, 16:24
Холодомор в Украине

  Александр Роднянский
  27.01.2026, 15:41
Александр Роднянский

Россия повторяет то, что клянется помнить.

Сегодня 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня 27 января – день освобождения концлагеря Освенцим.

Сегодня 27 января – День памяти жертв Холокоста.

Российская пропаганда очень любит эти даты. Всегда громко отмечает их.

Особенно освобождение Ленинграда от блокады.

Поминая жертвы чудовищной трагедии и героизм жителей города.

Но именно сегодня многие задаются очень простым вопросом: как могут люди, считающие себя наследниками защитников Ленинграда и освободителей Освенцима, так жестоко воевать с мирным населением Украины? С женщинами, детьми, стариками?

Сегодня без электричества и тепла замерзают украинские города. После жестокого намеренного (!) уничтожения российскими войсками в самый разгар зимы энергетической инфраструктуры Украины в полной темноте и диком холоде оказались миллионы людей.

Только в Киеве без электричества (по состоянию на вечер воскресенья, 25 января) было обесточено около 800 тысяч потребителей.

В Харькове, Одессе, Днепре, Кривом Рогу, Запорожье и других городах положение сходное…

Без электроэнергии более 500 (!) населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях…

Была надежда на потепление. Но в ближайшие дни Украину снова накроют морозы до -20 градусов…

Ну просто представьте себе, если можете, жизнь без тепла и света в двадцатиградусный мороз?

С маленькими детьми?

Со стариками?

С больными?

Когда многие согреваются в машинах, воды и света нет круглый день и даже шариковые ручки не пишут из-за того, что замерзают чернила…

Даже здоровый взрослый человек в таких условиях выживает с трудом…

И как на фоне ежедневных разговоров с киевскими друзьями и родственниками, на фоне бесчисленных видео о жизни, уже получившей в Украине свое название – Холодомор – как воспринимаются сегодня российские пропагандистские тексты и репортажи о подвиге Великой Отечественной войны?.

Как оправдание сегодняшнего кошмара.

Это аморально. Подло. Позорно.

Александр Роднянский, Telegram

