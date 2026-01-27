Холодомор в Украине

Холодомор в Украине7
- Александр Роднянский
- 27.01.2026, 15:41
Россия повторяет то, что клянется помнить.
Сегодня 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сегодня 27 января – день освобождения концлагеря Освенцим.
Сегодня 27 января – День памяти жертв Холокоста.
Российская пропаганда очень любит эти даты. Всегда громко отмечает их.
Особенно освобождение Ленинграда от блокады.
Поминая жертвы чудовищной трагедии и героизм жителей города.
Но именно сегодня многие задаются очень простым вопросом: как могут люди, считающие себя наследниками защитников Ленинграда и освободителей Освенцима, так жестоко воевать с мирным населением Украины? С женщинами, детьми, стариками?
Сегодня без электричества и тепла замерзают украинские города. После жестокого намеренного (!) уничтожения российскими войсками в самый разгар зимы энергетической инфраструктуры Украины в полной темноте и диком холоде оказались миллионы людей.
Только в Киеве без электричества (по состоянию на вечер воскресенья, 25 января) было обесточено около 800 тысяч потребителей.
В Харькове, Одессе, Днепре, Кривом Рогу, Запорожье и других городах положение сходное…
Без электроэнергии более 500 (!) населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях…
Была надежда на потепление. Но в ближайшие дни Украину снова накроют морозы до -20 градусов…
Ну просто представьте себе, если можете, жизнь без тепла и света в двадцатиградусный мороз?
С маленькими детьми?
Со стариками?
С больными?
Когда многие согреваются в машинах, воды и света нет круглый день и даже шариковые ручки не пишут из-за того, что замерзают чернила…
Даже здоровый взрослый человек в таких условиях выживает с трудом…
И как на фоне ежедневных разговоров с киевскими друзьями и родственниками, на фоне бесчисленных видео о жизни, уже получившей в Украине свое название – Холодомор – как воспринимаются сегодня российские пропагандистские тексты и репортажи о подвиге Великой Отечественной войны?.
Как оправдание сегодняшнего кошмара.
Это аморально. Подло. Позорно.
Александр Роднянский, Telegram