В Гродно дети гуляли по замерзшему Неману
- 27.01.2026, 15:46
Местные жители бьют тревогу.
Читатели Newgrodno.by сняли их на видео и просят родителей присмотреться, не их ли чада.
Зима в этом году настоящая, морозная. Многие водоемы закованы в лед.
«Специалисты говорят, что если толщина его более 7 см, то выходить на «твердую» воду безопасно. Но в случае с Неманом, кажется, такие методы работают не всегда», – пишет портал.
Река в районе Гродно в последние несколько лет не замерзает даже в самые сильные морозы. Лишь по краям, где течение спокойное, можно заметить ледяную корку.
Местные подростки не побоялись провалиться под непрочный лед и в выходных прогулялись вдоль берега Немана.
Это засняли неравнодушные гродненцы.
«Может быть, кто-то из родителей узнает своих детей и проведет беседу на тему опасности таких игр и прогулок», – отметила читательница.
Произошло все в районе Румлевского моста со стороны жилого массива по улице Лидской.