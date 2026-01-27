В Гродно дети гуляли по замерзшему Неману

  • 27.01.2026, 15:46
Местные жители бьют тревогу.

Читатели Newgrodno.by сняли их на видео и просят родителей присмотреться, не их ли чада.

Зима в этом году настоящая, морозная. Многие водоемы закованы в лед.

«Специалисты говорят, что если толщина его более 7 см, то выходить на «твердую» воду безопасно. Но в случае с Неманом, кажется, такие методы работают не всегда», – пишет портал.

Река в районе Гродно в последние несколько лет не замерзает даже в самые сильные морозы. Лишь по краям, где течение спокойное, можно заметить ледяную корку.

Местные подростки не побоялись провалиться под непрочный лед и в выходных прогулялись вдоль берега Немана.

Это засняли неравнодушные гродненцы.

«Может быть, кто-то из родителей узнает своих детей и проведет беседу на тему опасности таких игр и прогулок», – отметила читательница.

Произошло все в районе Румлевского моста со стороны жилого массива по улице Лидской.

