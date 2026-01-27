Песков не понял, почему Россию ненавидят соседи15
- 27.01.2026, 15:50
Пресс-секретарю Кремля хотелось бы других чувств.
Спикер Кремля Дмитрий Песков пожаловался, что есть страны, с которыми на протяжении веков в России наблюдается «дефицит дружеских чувств». Его цитируют российские СМИ.
В связи с этим он назвал Польшу и страны Балтии, которые, мол, почему-то «боятся Россию и демонизируют ее», что является «большой ошибкой».
«Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто яростно ненавидеть Россию и россиян», - пожаловался Песков.
По его словам, такое отношение к России - большая ошибка.