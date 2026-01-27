4 мая 2026, понедельник, 16:24
Масштабный блэкаут, как в Мурманске, ждет всю Россию

1
  • 27.01.2026, 15:58
  • 5,512
На ремонты ЛЭП не хватает суммы, сопоставимой с годовыми расходами на войну.

Масштабный блэкаут на севере России в Мурманской области стал не «разовой аварией», а сигналом системного обвала российской инфраструктуры.

Власти и эксперты признают, что износ электросетей в стране критический, а чтобы избежать повторения мурманского сценария по всей России, потребуется около 131,56 миллиарда долларов. Это сопоставимо с годовыми расходами РФ на войну против Украины, пишет «Агентство».

На фоне войны бюджетные приоритеты смещены в сторону армии, а базовая инфраструктура внутри страны продолжает стареть без капитального обновления. Путин отправил эти деньги на войну, которая важна лично для него.

Миллиарды, которых нет

Правительственные и отраслевые эксперты оценивают стоимость опережающей модернизации распределительных сетей примерно в 131 миллиард долларов. Без этих вложений аварийность будет расти. Это уже видно по статистике: износ сетевого оборудования в РФ в среднем достигает 70% и выше, а в отдельных регионах превышает 80%. Количество аварий увеличивается, и Мурманск стал просто самым наглядным кейсом.

Вся эта инфраструктура строилась во времена СССР и досталось России по наследству. Однако Москва годами не финансировала ремонт инфраструктуры. Теперь пожинает последствия.

Мурманск показал цену «экономии»

Авария в Мурманской области произошла после обрушения пяти опор ЛЭП в нескольких километрах от города. Следственный комитет РФ прямо связал случившееся с несвоевременным обслуживанием. Часть опор эксплуатировалась десятилетиями сверх норматива. Итог: отключения электричества, остановка котельных, проблемы с теплом и водой в морозы, режим ЧС и многодневное восстановление.

