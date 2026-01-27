Режим Лукашенко пугает детей тюрьмой

Режим Лукашенко пугает детей тюрьмой10
- 27.01.2026, 15:59
- 8,230
В Минском дворце детей и молодежи открыли имитацию камеры.
В Минском дворце детей и молодежи открыли интерактивную площадку «Безопасное пространство», где есть имитация тюремной камеры. В церемонии открытия участвовали и представители МВД.
На сайте Мингорисполкома пояснили, что таким образом решили наладить «новые, более эффективные формы профилактической работы с молодежью». В Мингорисполкоме заверили, что новое обучающее пространство будет работать ежедневно, где школьники будут участвовать в тренингах.
Новая площадка предназначена для обучения школьников правилам поведения в интернете и рассказа о рисках, связанных с наркотиками. В качестве наглядного пособия там сделали симулятор тюрьмы.
Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД (Главного управления внутренних дел) Мингорисполкома Кирилл Беркозов пояснил, что таким образом хотят наглядно показать детям последствия участия в кибер- и наркопреступлениях.
В части экспозиции, где сделали имитацию тюрьмы, детям рассказывают истории осужденных 17-летних девочки и мальчика, которым назначили «длительные сроки» за продажу наркотиков.