Под Минском прокладывают загадочный тоннель 12 27.01.2026, 20:55

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Для чего он нужен?

В столице прокладывают уникальный дождевой коллектор. Его длина составит 670 м, сообщили в ГПО «Минскстрой».

Труба идет от ЖК «Северный берег», подныривает под ул. Карастояновой и далее уходит вдоль ул. Пригородной в сторону Долгиновского тракта.

Главная особенность – способ прокладки артерии. Несмотря на то что тоннель находится на глубине 10–12 м и имеет диаметр 2,4 м, его разрабатывают бестраншейным способом.

Подобным методом столь крупные коллекторы в Беларуси еще не прокладывали.

Из планируемых 670 м готово уже 540 м. Строители работают в три смены и за сутки прокладывают около 10–15 м.

«Технология предусматривает непрерывную подачу воды на режущий инструмент: остановился, значит, заморозил оборудование, что, понятно, недопустимо», – отметили специалисты.

На всем протяжении коллектора есть открытые участки и несколько подземных проходок. На стройплощадке в районе пересечения ул. Пригородной со Сморговским трактом устроен котлован.

В нем расположена домкратная станция для продавливания тоннеля и устройства его стенок из железобетонных труб. Чтобы поместить трубы на место, используется автокран грузоподъемностью 300 т.

«Отработанная вода вместе с грунтом поднимается вверх на сепарацию, грунт вывозится с объекта, поэтому много техники», – объяснили в «Минскстрое».

Там добавили, что технология микротоннелирования крайне полезна в условиях мегаполиса, потому что не останавливает жизнь большого города.

