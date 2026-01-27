закрыть
4 мая 2026, понедельник, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском прокладывают загадочный тоннель

12
  • 27.01.2026, 20:55
  • 23,822
Под Минском прокладывают загадочный тоннель
Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

Для чего он нужен?

В столице прокладывают уникальный дождевой коллектор. Его длина составит 670 м, сообщили в ГПО «Минскстрой».

Труба идет от ЖК «Северный берег», подныривает под ул. Карастояновой и далее уходит вдоль ул. Пригородной в сторону Долгиновского тракта.

Главная особенность – способ прокладки артерии. Несмотря на то что тоннель находится на глубине 10–12 м и имеет диаметр 2,4 м, его разрабатывают бестраншейным способом.

Подобным методом столь крупные коллекторы в Беларуси еще не прокладывали.

Из планируемых 670 м готово уже 540 м. Строители работают в три смены и за сутки прокладывают около 10–15 м.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

«Технология предусматривает непрерывную подачу воды на режущий инструмент: остановился, значит, заморозил оборудование, что, понятно, недопустимо», – отметили специалисты.

На всем протяжении коллектора есть открытые участки и несколько подземных проходок. На стройплощадке в районе пересечения ул. Пригородной со Сморговским трактом устроен котлован.

Фото: ГПО "Минскстрой" / Telegram

В нем расположена домкратная станция для продавливания тоннеля и устройства его стенок из железобетонных труб. Чтобы поместить трубы на место, используется автокран грузоподъемностью 300 т.

«Отработанная вода вместе с грунтом поднимается вверх на сепарацию, грунт вывозится с объекта, поэтому много техники», – объяснили в «Минскстрое».

Там добавили, что технология микротоннелирования крайне полезна в условиях мегаполиса, потому что не останавливает жизнь большого города.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип