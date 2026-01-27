Под Минском прокладывают загадочный тоннель

Под Минском прокладывают загадочный тоннель12
- 27.01.2026, 20:55
Для чего он нужен?
В столице прокладывают уникальный дождевой коллектор. Его длина составит 670 м, сообщили в ГПО «Минскстрой».
Труба идет от ЖК «Северный берег», подныривает под ул. Карастояновой и далее уходит вдоль ул. Пригородной в сторону Долгиновского тракта.
Главная особенность – способ прокладки артерии. Несмотря на то что тоннель находится на глубине 10–12 м и имеет диаметр 2,4 м, его разрабатывают бестраншейным способом.
Подобным методом столь крупные коллекторы в Беларуси еще не прокладывали.
Из планируемых 670 м готово уже 540 м. Строители работают в три смены и за сутки прокладывают около 10–15 м.
«Технология предусматривает непрерывную подачу воды на режущий инструмент: остановился, значит, заморозил оборудование, что, понятно, недопустимо», – отметили специалисты.
На всем протяжении коллектора есть открытые участки и несколько подземных проходок. На стройплощадке в районе пересечения ул. Пригородной со Сморговским трактом устроен котлован.
В нем расположена домкратная станция для продавливания тоннеля и устройства его стенок из железобетонных труб. Чтобы поместить трубы на место, используется автокран грузоподъемностью 300 т.
«Отработанная вода вместе с грунтом поднимается вверх на сепарацию, грунт вывозится с объекта, поэтому много техники», – объяснили в «Минскстрое».
Там добавили, что технология микротоннелирования крайне полезна в условиях мегаполиса, потому что не останавливает жизнь большого города.