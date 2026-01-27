4 мая 2026, понедельник, 17:16
Белорусы показали, во что превратил дороги циклон «Леони»

3
  • 27.01.2026, 16:24
  • 8,148
Иллюстративное фото

Вместо тротуаров и проезжей части - «зеркало».

«Сахарная глазурь» на автомобилях и «зеркало» вместо тротуаров и проезжей части — с такой непростой реальностью сегодня пришлось столкнуться многим белорусам, которые не имеют возможности остаться дома в ненастье.

Виновником стал циклон «Леони», и, к сожалению, он решил задержаться в Беларуси, пишет «Телеграф».

Так, для многих белорусских автомобилистов утро началось с малоприятной картины, которую обычно увидишь разве что в вирусных интернет-роликах. Промёрзший дождь, который шёл с вечера, покрыл ледяной коркой многие машины, подарив автомобилистам второе стекло.

К сожалению, на этом приключения автомобилистов не заканчивались. Тех, кому удалось отогреть свои ледяные машины, ждала примерно такая же дорога. На участках, до которых ещё не добрались дорожники и коммунальщики с песчано-солевыми смесями, дорога превращалась в каток или «просто зеркало», как выразился автор одного из роликов.

Мужчина показал, что не всем машинам удавался этот квест — преодолеть даже минимальный подъём на пути, если участок оказывался закатан в лёд — фуры и автобусы в один момент просто останавливались, не в силах продвинуться дальше.

Другой автомобилист и вовсе посоветовал «коллегам» 100 раз подумать, прежде чем садиться за руль сегодня. Мужчина продемонстрировал полное отсутствие зацепа на обледенелой колее на трассе, которую не успели обработать солью.

Тем же, кто всё же рискнул, к сожалению, не всегда везло, судя по большому количеству утренних аварий.

Не легче приходится и пешеходам. Так, гомельчанка показала, в какое испытание превратилась утром дорога до работы.

«Это просто живой лёд, всё блестит. Невозможно идти», — предупредила женщина.

Кстати, оранжевый уровень опасности из-за опасной гололедицы Белгидромет продлил ещё на сутки, до вечера 28 января, для четырёх областей Беларуси, на Гродненщине и Брестчине к этому времени ситуация начнёт улучшаться, но всё ещё сохранится на потенциально опасном уровне.

