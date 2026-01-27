Белорусы построили необычный дом «в 15 километрах от Минска» 3 27.01.2026, 16:45

8,224

В нем есть кухня-гостиная, спальня и никакой ипотеки.

Дом с «просторной кухней-гостиной» и спальней возвела из снега «в 15 км от Минска» семья белорусов. Результатом трудов поделилась в Threads пользовательница biralo.art.

«Дом в 15 км от Минска. Большая просторная кухня‑гостиная, отдельная спальня и интересное дизайнерское решение в виде куста, пробившегося из стены. Два окна‑иллюминатора из толстого стекла-льда. Отопления нет, но при желании можно установить обогреватель», — написала авторка.

Среди преимуществ снежного дома блогерка отметила также выход во двор из гостиной. Точную площадь жилых помещений она пока не высчитывала, так как «возможны расширения».

«Стройматериалы падали с неба, так что получилось сэкономить, справились своими силами, без кредитов», — подчеркнула biralo.art.

Она добавила, что дом строили по выходным. Работы заняли в общей сложности примерно неделю.

Самострой удивил пользователей соцсети. Многие в комментариях под постом делились своим восхищением.

«Класс! Бронь на мартовские! А подснежники уже будут?» — пошутил likefeeluprain.

Некоторые выразили обеспокоенность устойчивостью постройки.

«Будьте осторожны и подумайте над усилением конструкции. В такой самодельной снежной пещере в Минске какое-то время назад произошло обрушение, и ребенка придавило снегом, выбраться не вышло, летальный исход», — написал dmitry_leshok.

«Спасибо! Центральная колонна очень хорошо пролита водой, сам дом тоже проливали несколько раз. Ребенку без взрослых туда ходить не разрешаем», — ответила авторка.

Также в обсуждении напомнили о недавнем трагическом случае из райцентра Березовка Красноярского края (Россия), где в сугробе погибла девочка, которая рыла в снегу тоннель. Во время игры верхняя часть снежной глыбы обрушилась и перекрыла выход. Ребенок не смог выбраться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com