4 мая 2026, понедельник, 17:18
WSJ: Китайский режим оказался шатким

  • 27.01.2026, 19:51
Си Цзиньпин
Фото: Reuters

Модель Си Цзиньпина ведет КНР в тупик.

В Китае разгорается волна чисток среди высшего военного руководства. Центральный комитет Коммунистической партии Китая объявил о расследовании против двух высокопоставленных генералов, включая генерала Чжана Юся, ранее считавшегося неприкасаемым. Чжан, член Политбюро и заместитель председателя Центральной военной комиссии, обвиняется в коррупции и утечке ядерных секретов в США, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Комментарий официальной китайской газеты PLA Daily сделал обвинения еще более серьезным — генералы якобы подрывали политическую стабильность партии, ослабляли боеспособность армии и наносили огромный ущерб государству. Подобные события вызывают слухи и недоверие на всех уровнях партийной и военной иерархии.

Эксперты отмечают, что чистки демонстрируют системную проблему китайской модели управления: в авторитарной системе отсутствуют механизмы самокоррекции, а критика власти подавляется. Ошибки государства, будь то демографическая политика «одного ребенка» или кризис на рынке недвижимости, остаются без должного внимания, а лояльность лидеру становится приоритетом.

Исторические примеры показывают, что режимы с абсолютной властью временами достигают краткосрочных успехов, но изоляция лидеров неизбежно ослабляет их стратегическое видение. В Китае сегодня возникает вопрос не только о коррупции конкретных генералов, но и о том, не ведет ли страна по пути политического декаданса, который в прошлом обрушивал крупнейшие авторитарные державы.

События последних дней напоминают о рисках концентрации власти и подчеркивают, что стабильность и эффективность государства зависят не только от личной преданности лидеру, но и от прозрачности, подотчетности и здоровых институтов контроля.

Александр Невзоров
Михаил Крутихин
Юрий Федоренко
Ирина Халип