4 мая 2026, понедельник, 17:58
Митрополит РПЦ назвал «сатанистами» почти всех президентов Украины

  27.01.2026, 17:14
Митрополит Кирилл (Покровский)

Виктора Януковича в этот список не включили.

Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Покровский) заявил 26 января на форуме «Защита православия и русского мира – залог преображения России», что «почти все» президенты Украины, включая Владимира Зеленского, – «сатанисты». Церковника цитирует 27 января российское издание «Агентство».

«Что можно сделать против сатаниста Зеленского, сатаниста-террориста, [главы ОП Украины Кирилла] Буданова, сатаниста [экс-президента Украины Петра] Порошенко, почти всех президентов украинских – сатанистов, начиная с первого, так сказать, президента», – сказал митрополит Кирилл.

Видимо, не сатанистом в Москве считают сбежавшего в РФ в 2014 году экс-президента Украины Виктора Януковича.

По словам Кирилла, «сатанистов» в Украине «воспитали униаты, западники, НАТО и так далее».

«Да, Зеленского можно, безусловно... прилететь снаряд может. Но до конца этот сатанизм истребить невозможно. В том числе нужна молитва, сила Божия. [...] Кроме профессионализма воинов, кроме оружия, в том числе [нужны] молитва и пост», – заявил представитель РПЦ.

Слова митрополита, который в РПЦ отвечает за ее взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ, встретили аплодисментами, обращает внимание «Агентство».

