Митрополит РПЦ назвал «сатанистами» почти всех президентов Украины27
- 27.01.2026, 17:14
Виктора Януковича в этот список не включили.
Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Покровский) заявил 26 января на форуме «Защита православия и русского мира – залог преображения России», что «почти все» президенты Украины, включая Владимира Зеленского, – «сатанисты». Церковника цитирует 27 января российское издание «Агентство».
«Что можно сделать против сатаниста Зеленского, сатаниста-террориста, [главы ОП Украины Кирилла] Буданова, сатаниста [экс-президента Украины Петра] Порошенко, почти всех президентов украинских – сатанистов, начиная с первого, так сказать, президента», – сказал митрополит Кирилл.
Видимо, не сатанистом в Москве считают сбежавшего в РФ в 2014 году экс-президента Украины Виктора Януковича.
По словам Кирилла, «сатанистов» в Украине «воспитали униаты, западники, НАТО и так далее».
«Да, Зеленского можно, безусловно... прилететь снаряд может. Но до конца этот сатанизм истребить невозможно. В том числе нужна молитва, сила Божия. [...] Кроме профессионализма воинов, кроме оружия, в том числе [нужны] молитва и пост», – заявил представитель РПЦ.
Слова митрополита, который в РПЦ отвечает за ее взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ, встретили аплодисментами, обращает внимание «Агентство».