Боец ВСУ ликвидировал двух оккупантов в ближнем бою 27.01.2026, 17:45

Видео подвига.

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за каждое здание и каждый двор. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликованы впечатляющие кадры ближнего стрелкового боя, во время которого один украинский защитник одолел двух захватчиков.

На видеозаписи, сделанной дроном аэроразведки, зафиксировано перемещение двух оккупантов вдоль забора частного домовладения. Они пытались скрытно подойти к дому, не подозревая, что там их уже ждет украинский боец.

Украинский воин заранее занял выгодную позицию внутри здания, полностью контролируя подступы. Как только оккупанты приблизились на короткую дистанцию, защитник открыл огонь в упор. Благодаря эффекту неожиданности и высокой огневой подготовке, оба захватчика были ликвидированы на месте.

