4 мая 2026, понедельник, 18:46
Жители высотки в Минске случайно узнали, что их дома не существует

  • 27.01.2026, 18:01
Иллюстративное фото

Как так случилось?

Попытки жильцов многоэтажки решить бытовые проблемы при помощи коммунальных служб привели к тому, что многоквартирный дом, как оказалось, отсутствует в системе, пишет times.by.

Многоэтажный жилой дом в районе «Минск-Мир» оказался несуществующим, с такой проблемой на прямую линию с замглавой администрации Октябрьского района Сергеем Сборцевым обратились жильцы новостройки.

Хозяйка квартиры в доме №23 на улице Савицкого попыталась оставить заявку по номеру 115. Жительница высотки столкнулась с неожиданным препятствием – система не знает о существовании этого дома.

«Выяснилось, что здание по указанному адресу только недавно было введено в эксплуатацию. Сергей Сборцев заверил: специалисты отдела городского хозяйства администрации во взаимодействии с единой диспетчерской службой исправят недоработку», – сообщили в пресс-службе Октябрьского района столицы.

Еще одна жительница района «Минск-Мир» пожаловалась столичному чиновнику, что в доме №17 на улице Братской холодно в нежилом помещении и предположила, что с проектом системы отопления в доме есть проблемы.

Сергей Сборцев допустил, что дело может быть в том, что помещение имеет два входа с улицы и по этой причине у него нет тамбура.

«Вопрос будет передан для рассмотрения в управление по архитектуре и строительству администрации», – заверили в администрации Октябрьского района.

