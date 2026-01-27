Жители высотки в Минске случайно узнали, что их дома не существует
- 27.01.2026, 18:01
- 3,702
Как так случилось?
Попытки жильцов многоэтажки решить бытовые проблемы при помощи коммунальных служб привели к тому, что многоквартирный дом, как оказалось, отсутствует в системе, пишет times.by.
Многоэтажный жилой дом в районе «Минск-Мир» оказался несуществующим, с такой проблемой на прямую линию с замглавой администрации Октябрьского района Сергеем Сборцевым обратились жильцы новостройки.
Хозяйка квартиры в доме №23 на улице Савицкого попыталась оставить заявку по номеру 115. Жительница высотки столкнулась с неожиданным препятствием – система не знает о существовании этого дома.
«Выяснилось, что здание по указанному адресу только недавно было введено в эксплуатацию. Сергей Сборцев заверил: специалисты отдела городского хозяйства администрации во взаимодействии с единой диспетчерской службой исправят недоработку», – сообщили в пресс-службе Октябрьского района столицы.
Еще одна жительница района «Минск-Мир» пожаловалась столичному чиновнику, что в доме №17 на улице Братской холодно в нежилом помещении и предположила, что с проектом системы отопления в доме есть проблемы.
Сергей Сборцев допустил, что дело может быть в том, что помещение имеет два входа с улицы и по этой причине у него нет тамбура.
«Вопрос будет передан для рассмотрения в управление по архитектуре и строительству администрации», – заверили в администрации Октябрьского района.