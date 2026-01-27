Путин хуже Гитлера 14 Ксения Ларина

27.01.2026, 18:15

11,456

Он точно знает, что творит.

Психопат знает, что творит. Знает, что он убивает, взрывает, изводит холодом и голодом людей – точно так же, как уничтожали нацисты жителей Ленинграда.

Кому он мстит? Эта тварь хуже Гитлера. Гитлер был одержим мировым господством и ненавистью к евреям и коммунистам. Может быть, Путин — в первую очередь садист, получающий удовольствие от вида страданий людей, от пыток, от мучений? И нет у него никакой идеи кроме физического насилия?

Ксения Ларина, Telegram

