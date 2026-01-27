Кто скупает все золото? 3 27.01.2026, 18:24

Похоже, что это не центральные банки.

Рост цен на золото в последние месяцы часто объясняют масштабными закупками со стороны центральных банков, якобы стремящихся уйти от доллара на фоне геополитических рисков. Однако свежие данные заставляют усомниться в том, что именно регуляторы остаются главным драйвером рынка, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мировые центробанки действительно резко нарастили покупки золота — до более чем 1 тыс. тонн в год. Это подпитало тезис о «конце долларовой эпохи», который активно продвигают инвесторы вроде Рэя Далио. Но текущая статистика уже не так однозначна.

В отличие от биржевых инвестиционных фондов, где спрос со стороны частных инвесторов виден почти в реальном времени, данные по центробанкам публикуются с задержкой. Поэтому аналитики используют косвенные индикаторы — прежде всего таможенную статистику. Лондон остается крупнейшим мировым хабом торговли золотом, а экспорт золота из Великобритании считается показателем покупок центробанками.

И здесь картина меняется. С учетом цен британский экспорт золота снижается уже около года. В ноябре поставки в физическом выражении упали более чем на 80% в годовом выражении. Это плохо сочетается с идеей продолжающегося активного перераспределения резервов в пользу золота.

Даже Китай, крупнейший покупатель последних лет, демонстрирует замедление. Хотя Пекин официально наращивал запасы 14 месяцев подряд, ноябрьские поставки из Лондона составили менее 10 тонн, что заметно ниже прежних темпов. Аналогичные сигналы дают данные по хранилищам Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA): рост запасов в хранилищах обычно совпадает с низким экспортом, а значит — слабым спросом со стороны центробанков.

Эксперты отмечают, что при росте цен центробанки часто снижают объемы покупок, стремясь сохранить долю золота в резервах, а не увеличивать ее любой ценой. На этом фоне все более вероятно, что нынешний рост котировок объясняется не стратегией государств, а спекулятивным спросом со стороны инвесторов.

Иными словами, золотая лихорадка продолжается — но ее источник, похоже, уже не в кабинетах центробанков.

