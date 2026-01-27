Кризис в Китае выталкивает людей из городов 2 27.01.2026, 18:37

Власти опасаются роста сельской безработицы.

Власти Китая выражают обеспокоенность возможным ростом безработицы в сельских районах после празднования Лунного Нового года. Поводом стали сигналы о том, что часть трудовых переселенцев может не вернуться в города из-за сокращения рабочих мест в строительстве и промышленности, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В ноябре министерство по делам сельских районов прямо предупредило о необходимости предотвратить проблемы с трудовыми переселенцами в деревнях — редкий по откровенности сигнал тревоги со стороны чиновников. Ежегодно около 180 млн сельских жителей уезжают на заработки в города, и их мобильность долгое время была важным фактором экономического роста.

Однако нынешний спад выглядит более устойчивым, чем во время кризиса 2008 года. Затяжные проблемы в секторе недвижимости сокращают спрос на рабочую силу, а сельская местность уже не служит прежним «амортизатором». Около 40% сельских домохозяйств сдали свои земельные права в аренду и не могут вернуться к натуральному хозяйству. Во время пандемии это уже привело к длительной безработице для миллионов людей.

Местные власти пытаются создавать рабочие места на местах, но возможности ограничены. В ряде городов переселенцам предлагают в основном временную занятость с более низкой оплатой. При этом центральное правительство поощряет развитие промышленности в малых городах.

Параллельно меняются и настроения самих работников. Все больше людей предпочитают оставаться ближе к семье, даже жертвуя доходами. Доля переселенцев, уезжающих работать в другие провинции, за десять лет сократилась с 47% до 38%.

