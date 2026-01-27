На выезде из Минска построят новый автовокзал 9 27.01.2026, 18:44

12,732

Где он будет находиться?

Одна из самых загруженных транспортных артерий Минска — Партизанский проспект. Здесь сталкиваются интересы десятков тысяч автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Для того чтобы выезд из столицы (в районе станции метро «Могилевская» и ТЦ «Момо») стал более комфортным, градостроители задумали ряд преобразований. Здесь хотят построить автовокзал с общественно-торговым комплексом и создать более дружелюбную среду для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, рядом с проспектом вырастет еще одно производство. В администрации Заводского района скоро начнется обсуждение проекта, пишет Realt.by.

Администрация Заводского района Минска проводит общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования зоны общественной многофункциональной застройки в районе Партизанского проспекта и МКАД. Речь о территории площадью 37 гектаров.

Проектируемая территория примыкает сразу к двум крупным магистралям — это собственно Партизанский проспект и МКАД. Это очень загруженный участок. Ежедневно именно через эти «ворота» в город въезжает до 60 тысяч автомобилей. Кроме того, здесь находится конечная красной ветки метро — станция «Могилевская», которой пользуются жители Ангарской, Шабанов, Сосен и всего юго-восточного пригорода столицы.

При этом на самом проектируемом участке жилых домов нет, здесь представлена только улично-дорожная сеть (она занимает 34%), общественная и производственная застройка. Среди крупных объектов — ТЦ «Момо», Дворец детей и молодежи «Золак», несколько административных зданий, протестантская церковь Вефиль, две АЗС и автомойка.

Что планируется сделать?

Для создания запоминающегося архитектурного образа застройки в головной части Партизанского проспекта и более эффективного использования территории проектом предлагаются следующие преобразования.

Так, на месте автостанции «Автозаводская» и части автозаправки «Белоруснефть» градостроители хотят возвести административно-торговый комплекс с автовокзалом и перехватывающей автостоянкой (на плане — № 11).

Отмечается, что новый многофункциональный общественный центр необходим для комфортного обслуживания транзитного пассажирского потока. Также тут будут созданы более дружелюбные условия для пешеходов и велосипедистов. В коридорах существующих улиц появится недостающая велосипедная и пешеходная инфраструктура, а остановки общественного транспорта и транспортно-пересадочные узлы для удобства горожан будут размещаться на удалении не более 200 метров друг от друга.

Кроме того, проектировщики намерены более эффективно использовать пустующие территории в районе улицы Социалистической — рядом с существующими заводами МАЗ и МЗКТ. Здесь зарезервируют участок под строительство нового производственного предприятия с базовой санитарно-защитной зоной до 50 метров (на плане — № 10). Тут же в будущем пройдет новая улица местного значения — Проектируемая № 1.

Материалы проекта уже выложены на сайте администрации Заводского района. Общественное обсуждение проекта будет проходить со 2 по 16 февраля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com