Украина готовит санкции против режима Лукашенко 1

2,938

Киев намерен привлечь диктатора к ответственности за соучастия в агрессии РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о планах официального Киева привлечь к ответственности Александра Лукашенко за содействие России в ее захватнической войне, а также инициировать санкции против Беларуси.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

На вопрос о статусе Александра Лукашенко Сибига ответил, что Украина, как и другие европейские страны, не считает его легитимно избранным президентом Беларуси.

«Это так называемый президент», – сказал он.

Также министра спросили, планирует ли Украина шаги для привлечения Лукашенко к ответственности за его роль как руководителя Беларуси в содействии российской агрессии против Украины.

«Я также считаю, что действующий белорусский режим является соответствующим за российскую агрессию. В 2022 году он предоставил территорию Беларуси для наступления на Украину. Ракеты летели с их территории. Это делает их соучастником агрессии против Украины. Да и сейчас мы видим новые элементы поддержки российской агрессии со стороны режима Лукашенко. Они предоставляют свою инфраструктуру для атак украинской территории беспилотниками», – отметил Сибига.

«Я сознательно не уточняю детали, но мы их знаем, каждый такой случай фиксируем юридически, нотифицируем ООН о соучастии белорусского режима в агрессии и будем ставить вопрос о санкциях в отношении причастных лиц и компаний – в частности, вовлеченных в построение этой инфраструктуры», – сказал глава МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com