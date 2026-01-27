Орбан обиделся на Зеленского за слова о «подзатыльнике» 14 27.01.2026, 19:05

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний президента Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после призыва украинского президента Владимира Зеленского «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Index.

Согласно сообщению министра, Зеленский и правительство Украины якобы открыто пытаются повлиять на исход выборов.

«Очевидно, они хотят, чтобы победила Партия Тисы, потому что если Партия Тисы выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут «да» Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгерских людей на содержание украинского государства», — заявил Сийярто.

В связи с этим Венгрия передала послу Украины, что Венгрия «не потерпит, чтобы кто-либо вмешивался в венгерские парламентские выборы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне поручил Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии из-за заявлений Зеленского. Ранее венгерский премьер пообещал «дать отпор» тем, кто «оскорблениями попирает честь Венгрии». По его словам, сам он терпит оскорбления, но если нападают на его страну, то «это уже совсем другое дело».

По мнению Орбана, украинский президент «перешел черту». Он назвал Зеленского человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не желает положить конец войне», несмотря на помощь США.

Между Венгрией и Украиной давно существуют разногласия, а Орбан и Зеленский активно критикуют друг друга. 23 января венгерский премьер заявил, что стране не пустит Украину в ЕС в ближайшие сто лет. Для присоединения страны к союзу необходимо согласие всех его членов.

