Bloomberg: Танкеры с нефтью РФ застряли в море

Bloomberg: Танкеры с нефтью РФ застряли в море1
- 27.01.2026, 19:14
Индийские НПЗ отказались от поставок.
Российская нефть скопилась в море после того, как индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались от поставок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В декабре поставки российской нефти в индийские порты резко сократились, упав примерно до 1,2 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за более чем три года. В январе они упали еще сильнее: по статистике, импорт в первые 25 дней месяца составлял в среднем 1,12 млн баррелей в сутки. Это падение совпадает с введением Европейским союзом запрета на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который вступил в силу 21 января.
По информации агентства, сокращение закупок со стороны Индии привело к резкому увеличению числа танкеров, простаивающих у ее побережья и соседнего Омана в последние недели. Хотя число судов, ожидающих у берегов Омана, постепенно сокращается, большинство из тех, что уже отплыли, сейчас стоят на якоре ближе к индийскому побережью, а другие направляются в Китай. Только одно судно разгрузило свой груз.
Дополнительное давление оказывает ужесточение мер со стороны ЕС и Великобритании в отношении теневого флота танкеров, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями.
До этого Reuters сообщил, что крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.