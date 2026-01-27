4 мая 2026, понедельник, 19:31
Bloomberg: Танкеры с нефтью РФ застряли в море

  27.01.2026, 19:14
Индийские НПЗ отказались от поставок.

Российская нефть скопилась в море после того, как индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались от поставок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В декабре поставки российской нефти в индийские порты резко сократились, упав примерно до 1,2 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за более чем три года. В январе они упали еще сильнее: по статистике, импорт в первые 25 дней месяца составлял в среднем 1,12 млн баррелей в сутки. Это падение совпадает с введением Европейским союзом запрета на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который вступил в силу 21 января.

По информации агентства, сокращение закупок со стороны Индии привело к резкому увеличению числа танкеров, простаивающих у ее побережья и соседнего Омана в последние недели. Хотя число судов, ожидающих у берегов Омана, постепенно сокращается, большинство из тех, что уже отплыли, сейчас стоят на якоре ближе к индийскому побережью, а другие направляются в Китай. Только одно судно разгрузило свой груз.

Дополнительное давление оказывает ужесточение мер со стороны ЕС и Великобритании в отношении теневого флота танкеров, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями.

До этого Reuters сообщил, что крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

