закрыть
4 мая 2026, понедельник, 20:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогер добыл почти 200 грамм золота из использованных SIM-карт

6
  • 27.01.2026, 19:59
  • 10,960
Блогер добыл почти 200 грамм золота из использованных SIM-карт
иллюстративное фото

Видеофакт.

Блогер из китайской провинции Гуандун заявил, что сумел извлечь 191,73 грамма золота из электронных отходов, включая SIM-чипы и другие компоненты связи, пишет Oddity Central.

Мужчина рассказал, что это многоэтапный процесс, включающий растворение компонентов в кислотах и последующее электролитическое восстановление металла. Сам называет это «SIM-алхимией» и продемонстрировал слиток золота, который, по его утверждению, был получен таким способом.

Однако специалисты по переработке электронных отходов отнеслись к заявлениям скептически. Эксперты пояснили, что содержание золота в одной SIM-карте крайне невелико — около 0,47 миллиграмма. Таким образом, для получения почти 192 граммов золота потребовалось бы порядка 400 тысяч SIM-карт, что делает подобный процесс экономически сомнительным для частных лиц.

После волны критики блогер выступил с разъяснением. Он заявил, что в видео речь шла не об обычных выброшенных SIM-картах, а о специализированных позолоченных чипах и промышленных электронных отходах из сферы коммуникационного оборудования.

«Это не история о том, как кто-то добывает золото из бытового мусора. Это легитимный процесс очистки определенных электронных отходов, который используется в индустрии переработки драгоценных металлов», — отметил он.

Эксперты подчеркнули, что переработка электронных отходов с извлечением драгоценных металлов требует строгого соблюдения техники безопасности и, как правило, осуществляется только на промышленных предприятиях.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип