4 мая 2026, понедельник, 21:00
Видеофакт: Премьер Британии спародировал Макрона

  27.01.2026, 20:17
Кир Стармер

Кир Стармер вышел на публику в очках, как у президента Франции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал на своей странице в соцсети TikTok видео, в котором он изобразил президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках.

Стармер поделился отрывком из шоу Political Party Live, в котором он, надев солнцезащитные очки, сказал французское слово «бонжур». В описании к видео Стармер отметил аккаунт Макрона и написал: «Поговори со мной, Гусь». Это фраза является отсылкой к фильму «Лучший стрелок» (также известен как «Топ Ган»), главный герой которого носит похожие очки.

15 января Макрон вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. На следующий день Макрон заявил, что ему некоторое время придется носить солнцезащитные очки из-за проблем с глазом.

@keirstarmer @Emmanuel Macron ♬ original sound - Keir Starmer

