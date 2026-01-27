Надежды Лукашенко на Китай не оправдались

Диктатор недоволен развитием отношений с Пекином.

Директива о развитии сотрудничества с Китаем на 2021—2025 годы не была реализована. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 января на совещании, посвященном взаимодействию Беларуси с Китаем.

Лукашенко отметил, что китайские инвестиции за рубеж существенно растут, особенно в страны инициативы «Пояс и путь». Белорусское правительство также сообщает о росте: за девять месяцев прошлого года объем китайских вложений увеличился более чем в два с половиной раза и составил 443 миллиона долларов.

Однако эти показатели, утверждает Лукашенко, значительно ниже тех, которые закладывались в директиве, — не менее полумиллиарда долларов ежегодно и минимум 150 миллионов прямых инвестиций в каждую область и Минск.

Лукашенко обратил внимание, что объемы прямых китайских инвестиций в отдельных регионах выглядят очень скромно, что свидетельствует о недостаточной работе на местах. При этом он подчеркнул, что проблема не в Китае, а в организации работы с белорусской стороны.

Также Лукашенко выразил уверенность, что расширение авиасообщения с такими городами, как Хайнань, Шанхай и Урумчи, позволит быстро восстановить туристические потоки и увеличить их вклад в экономику.

Среди достижений он отметил то, что белорусский экспорт в Китай уже превысил объемы поставок в страны Евросоюза и, по его словам, это долгосрочная тенденция. В то же время объем экспорта около 1,7 миллиарда долларов за 2025 год и доля чуть более 4% — этого, мол, недостаточно.

Лукашенко подчеркнул, что доля Беларуси в китайском импорте остается мизерной, и поставил вопрос об эффективности прежней директивы. Он призвал значительно увеличить участие Китая в общем белорусском экспорте — в идеале до двузначных показателей — и закрепить эти цели в новой директиве на следующую пятилетку.

Директива № 9 о развитии двусторонних отношений между Беларусью и Китаем была подписана 3 декабря 2021 года и рассчитана до 2025 года; аналогичный документ действовал и в предыдущий период.

