У минчан массово лопаются батареи
- 27.01.2026, 20:47
Новая напасть этой зимы.
У жителей западных и южных районов Минска – новые коммунальные проблемы.
Утром 27 января в некоторых подъездах многоквартирных домов во Фрунзенском и Московском районах лопнули батареи, пишут «Минск-Новости».
Проблема затронула многоэтажки сразу по нескольким адресам. Среди них – второй подъезд дома №44 на улице Якубовского. В кадре – ручей горячей воды, вытекающей прямо из подъезда.
Автор видео говорит, что из-за аварии люди не могли выйти на улицу.
Радиатор на первом этаже ночью попросту разморозился.
«Отопление в квартирах… работает в автоматическом режиме. Теплоснабжение осуществляется в соответствии с температурным графиком и температурой наружного воздуха», – пояснили в администрации района.
На этой же улице похожую картину наблюдали и жильцы третьего подъезда дома №26/1. Потоп случился также по адресам: Слободская, 73, Пимена Панченко, 62 и Одинцова, 107 – везде в подъездах лопнули батареи.
«Ночью мы остались без света. На восьмом этаже дома прорвало батарею с горячей водой. С семи часов утра звонила на 115. Аварийная машина приехала только около 10:00. Сейчас в одной части квартиры батареи греют, в другой – нет», – цитирует агентство одну из минчанок.
Еще один неприятный инцидент случился на Маяковского, 154.
В третьем подъезде на входе также лопнула батарея, отчего струи кипятка не только подтопили места общего пользования, но и некоторое время мешали медикам скорой пройти в квартиру по вызову.
Сообщается, что к вечеру 27 января минчане больше 200 раз заявили о течи отопительных приборов в подъездах и вспомогательных помещениях.