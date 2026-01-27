4 мая 2026, понедельник, 21:01
  • 27.01.2026, 20:47
У минчан массово лопаются батареи

Новая напасть этой зимы.

У жителей западных и южных районов Минска – новые коммунальные проблемы.

Утром 27 января в некоторых подъездах многоквартирных домов во Фрунзенском и Московском районах лопнули батареи, пишут «Минск-Новости».

Проблема затронула многоэтажки сразу по нескольким адресам. Среди них – второй подъезд дома №44 на улице Якубовского. В кадре – ручей горячей воды, вытекающей прямо из подъезда.

Автор видео говорит, что из-за аварии люди не могли выйти на улицу.

Радиатор на первом этаже ночью попросту разморозился.

«Отопление в квартирах… работает в автоматическом режиме. Теплоснабжение осуществляется в соответствии с температурным графиком и температурой наружного воздуха», – пояснили в администрации района.

На этой же улице похожую картину наблюдали и жильцы третьего подъезда дома №26/1. Потоп случился также по адресам: Слободская, 73, Пимена Панченко, 62 и Одинцова, 107 – везде в подъездах лопнули батареи.

«Ночью мы остались без света. На восьмом этаже дома прорвало батарею с горячей водой. С семи часов утра звонила на 115. Аварийная машина приехала только около 10:00. Сейчас в одной части квартиры батареи греют, в другой – нет», – цитирует агентство одну из минчанок.

Еще один неприятный инцидент случился на Маяковского, 154.

В третьем подъезде на входе также лопнула батарея, отчего струи кипятка не только подтопили места общего пользования, но и некоторое время мешали медикам скорой пройти в квартиру по вызову.

Сообщается, что к вечеру 27 января минчане больше 200 раз заявили о течи отопительных приборов в подъездах и вспомогательных помещениях.

