«Это они называют артезианской»

27.01.2026

Минчанка возмутилась качеством воды и показала фильтр.

Власти еще в прошлом январе отрапортовали, что Минск полностью перешел на артезианскую воду. Разницу тогда заметили не все. Спустя год обсуждения качества воды из-под крана в столице продолжаются. Так, минчанка Кристина пришла к выводу, что ее «пить запрещено». Под ее постом в Тhreads разгорелась дискуссия. «Зеркало» спросило ученого-химика Сергея Бесараба, есть ли у минчан основания паниковать.

«В такой воде мы готовим, купаем детей и так далее»

Пользовательница Threads Кристина живет в «Минск Мире». В ванной у женщины стоит проточный фильтр для душа, который встраивается прямо в лейку. Внутри него — специальные картриджи.

Как утверждает Кристина, она использовала фильтр два дня и после этого он приобрел коричневатый оттенок. На основании этого белоруска делает вывод: «В „Минск Мире“ категорически запрещено пить воду из-под крана!»

— Фильтру два дня! — эмоционально пишет Кристина, имея в виду коричневый картридж. — В такой воде мы готовим, купаем детей и так далее. Эту воду они называют артезианской. Если кто-то ищет причину выпадения волос, начните с воды.

Пост Кристины оказался популярным — за сутки его посмотрели более 155 тысяч раз. В комментариях люди стали делиться фото своих картриджей из фильтров — они рыжего или черного цвета. По мнению минчан, все это означает, что вода из-под крана течет не лучшего качества.

«Последний год практически ежедневно грязная вода. Сколько я ни обращалась в 115 и водоканал, ничего не меняется».

«Я постирала белые вещи, новую кофточку дочери. А у нас кто-то решил поковырять водопровод. Вода почти все время грязная, и плевать они хотели. Теперь одежда серо-бежевая. Вся эта грязь теперь в волокнах, и ее не вывести».

«С переездом во Фрунзенский район качество кожи головы очень ухудшилось, волосы лезут страшно, но я переехала сюда глубоко беременная, списывала на беременность и послеродовой период. Да, достаточно посмотреть на баночки, которые стоят на ванне, абсолютно [все они] в желтом налете, и на мою матовую черную душевую систему, которая вся белая. Раньше жили в Заводском — качество воды там прекрасное. Для детей, питья, чая до сих пор заказываем воду в 19-литровых бутылках».

«Мы сдавали воду на анализ полгода назад — по лаборатории вода хорошая, все показатели в пределах нормы».

«Полагаю, что даже если вы очищенную воду будете прогонять через фильтры, то результат получите аналогичный, просто не за два дня, а за пару недель. В воде всегда есть какие-то примеси. Справедливости ради, запаха вода в Минске не имеет, после фильтрации мы пьем».

«Люди просто не видели воды, в которой высокая концентрация железа»

Ученый-химик Сергей Бесараб, комментируя возмущения жителей столицы, первым делом отмечает: темные фильтры вызывают панику, так как многие «привыкли оценивать мир глазами» в первую очередь. А уже потом анализировать. На деле же бурый цвет фильтра вовсе не значит, что вода грязная, уверяет он.

— Власти носятся с артезианской водой, потому что было время, когда водозабор проводился из открытых источников, то есть из Минского моря. Такая вода требует более жесткого микробиологического обеззараживания. Плюс есть вероятность, что с учетом беларусской экологии туда могут попасть тяжелые металлы, антибиотики, гормоны, контрацептивы — чего там только нет. Поэтому смысл перехода на артезианскую воду все-таки есть.

Читая мнения в Threads, может показаться, что люди воспринимают артезианскую воду как автоматически чистую и без примесей. Бесараб объясняет: на деле она веками могла находиться под землей между слоями пород.

— А что такое породы? Это те самые химические элементы. В Минске, да и вообще в Беларуси, горные породы перенасыщены железом и марганцем, — объясняет он.

Но если под землей железо двухвалентное (и поэтому растворено в воде, которая остается прозрачной), то при контакте с кислородом окисляется, становится трехвалентным — и выпадает в осадок в виде нового соединения. Оно уже имеет кирпично-красный цвет (проще говоря, это привычная ржавчина). И именно ее частицы задерживают фильтры, из-за чего и окрашиваются в рыжий цвет. Потемнеть же фильтры могут из-за марганца, продолжает Сергей.

— Фильтр выступает как концентратор. Через него за пару дней проходит, скажем, кубометр воды — это 1000 литров. Пусть концентрация железа в пределах нормы, 0,3 мг на литр. Умножаем на 1000 литров — получается 300 мг, что примерно полграмма, — объясняет химик. — Фильтр будет собирать это все. Но я посмотрел посты в Threads — люди просто не видели воды, в которой высокая концентрация железа. Там за день фильтр превращается в «шоколадку».

Высокое содержание примесей в воде может быть связано и с состоянием водопровода, отмечает собеседник. Ведь даже если на этапе очистки из воды уберут железо, дальше она потечет по трубам, которым может быть неизвестно сколько лет.

— Вы видите, сколько проблем с отоплением: постоянно какие-то прорывы, еще что-то. То же самое здесь. Магистрали стальные, лежат с брежневских времен. Вода банально смывает пленки и продукты коррозии, что дает так называемое вторичное загрязнение, — объясняет ученый. — То есть дело может быть вообще не в том, что вода плохая, а в том, что ваши трубы в чудовищном состоянии. В любом случае я бы сказал так: если ваш фильтр потемнел, это значит, что он работает. Возмущаться по этому поводу — это как жаловаться на пылесос, что в нем скапливается пыль.

Что будет, если не ставить фильтр и пить воду с высоким содержанием железа? На этот вопрос у Сергея простой ответ: ничего.

— Железо усваивается, только если оно растворимое. Нерастворимое выводится вместе с продуктами жизнедеятельности человека. Да, эстетически неприятно пить такую воду, у нее может быть металлический привкус, она может подкрашивать зубную эмаль. Но физиологически никакой проблемы нет, — уверяет он. — Даже у прозрачной родниковой воды очень высокий уровень железа. Просто мы ее пьем сразу, в моменте, а не прогоняем через километр труб.

Поэтому, резюмирует ученый, бурый цвет фильтра не говорит о том, что вода плохая. Переживать стоит больше из-за того, чего мы не видим, убежден он.

— Например, загрязнение воды нитратами. От них ее не чистят, да и по большому счету способов очистки особо нет, — говорит Бесараб. — Или те же антибиотики. Этого всего не замечают, концентрируясь на цвете фильтров. Но если действительно хочется узнать качество своей воды, то не фильтры надо выкладывать в Threads, а взять пробу, занести в центр гигиены [и эпидемиологии]. Там на коммерческой основе делают анализы. И нейросеть вам проанализирует результаты и даст сводку по превышениям: опасно — не опасно. Все делается буквально за неделю.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com