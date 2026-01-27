Виктор Лукашенко прилетел в Абу-Даби с неанонсированным визитом 20 27.01.2026, 21:39

14,778

Виктор Лукашенко

Что известно.

Виктор Лукашенко 27 января в Абу-Даби встретился с вице-президентом и вице-премьером Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мансуром ибн Заидом Аль Нахайяном, сообщило эмиратское информагентство WAM. Белорусская сторона не рассказывала о визите.

Согласно сообщению из Эмиратов, Виктор Лукашенко был там в качестве специального посланника своего отца на Ближнем Востоке. На встрече с шейхом и с министром внешней торговли ОАЭ стороны обсудили кооперацию в различных сферах и дальнейшее развитие отношений, «вопросы совместных интересов». Других подробностей не приводится.

Виктор Лукашенко – старейший сын Александра Лукашенко, бывший помощник отца по национальной безопасности и бывший член Совета безопасности, а теперь только президент Национального олимпийского комитета и ресторатор. В качестве спецпосланника отца он уже был в Омане.

Торговля и инвестиции между Беларусью и ОАЭ невелики. Статистику об этом в Беларуси давно засекретили: последняя доступна –за 2021 год. Тогда торговый оборот товарами между странами составил лишь 58,7 млрд долларов, услугами – 211,5 млн долларов (Наиболее в этом – транспортные услуги Беларуси для ОАЭ). Инвестиции из ОАЭ в Беларусь тогда составили лишь 59,4 млн долларов в год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com