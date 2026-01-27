Виктор Лукашенко прилетел в Абу-Даби с неанонсированным визитом

Виктор Лукашенко прилетел в Абу-Даби с неанонсированным визитом20
- 27.01.2026, 21:39
- 14,778
Что известно.
Виктор Лукашенко 27 января в Абу-Даби встретился с вице-президентом и вице-премьером Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мансуром ибн Заидом Аль Нахайяном, сообщило эмиратское информагентство WAM. Белорусская сторона не рассказывала о визите.
Согласно сообщению из Эмиратов, Виктор Лукашенко был там в качестве специального посланника своего отца на Ближнем Востоке. На встрече с шейхом и с министром внешней торговли ОАЭ стороны обсудили кооперацию в различных сферах и дальнейшее развитие отношений, «вопросы совместных интересов». Других подробностей не приводится.
Виктор Лукашенко – старейший сын Александра Лукашенко, бывший помощник отца по национальной безопасности и бывший член Совета безопасности, а теперь только президент Национального олимпийского комитета и ресторатор. В качестве спецпосланника отца он уже был в Омане.
Торговля и инвестиции между Беларусью и ОАЭ невелики. Статистику об этом в Беларуси давно засекретили: последняя доступна –за 2021 год. Тогда торговый оборот товарами между странами составил лишь 58,7 млрд долларов, услугами – 211,5 млн долларов (Наиболее в этом – транспортные услуги Беларуси для ОАЭ). Инвестиции из ОАЭ в Беларусь тогда составили лишь 59,4 млн долларов в год.