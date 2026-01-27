4 мая 2026, понедельник, 22:31
ВСУ поразили российский комплекс ПВО в Крыму

  • 27.01.2026, 21:51
  • 1,888
Минус «Тор-М2».

В ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили объект противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, удару подвергся зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» вблизи поселка Кача. Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора.

Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

