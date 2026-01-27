Королевская чета Дании прибыла в Эстонию 1 27.01.2026, 22:00

Король и королева прибыли в балтийскую страну с государственным визитом.

С государственным визитом Эстонию 27 и 28 января по приглашению президента Алара Кариса посещают король Дании Фредерик X и королева Мария, передает ERR.ee.

В центре визита - основанные на прочных исторических связях между Эстонией и Данией региональная безопасность и сотрудничество в сфере обороны, в том числе и укрепление киберзащиты, а также ситуация в Украине и обеспечение всесторонней поддержки Украине, сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

Поскольку в этом году Эстония является председательствующей страной в NB8 (Nordic-Baltic Eight - региональный формата сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония), переняв руководство именно у Дании, в ходе визита также будут обсуждаться возможности углубления регионального сотрудничества в сфере обороны, цифрового развития и экономики, а также культурного сотрудничества, говорится в пресс-релизе.

Во вторник президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис приветствовали короля и королеву Дании на торжественной церемонии на таллиннской Ратушной площади. Мероприятие было открытым для публики. Король Дании возложил венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне.

Затем глава эстонского государства с супругой встретились с королевской четой Дании в Кадриорге. Во встрече также приняли участие министры обороны и иностранных дел Эстонии и высокопоставленные члены датской делегации. Затем Алар и Сирье Карис вместе с датскими монархами посетили мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги, где зажгли свечи в память о жертвах тоталитарных режимов.

После этого король и королева Дании встретились с премьер-министром Кристеном Михалом и его спутницей жизни Эвелин Орас в здании Эстляндского рыцарства. Запланирована и встреча со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.

Кроме того, Алар и Сирье Карис вместе с королевской четой посетили научную студию Rakett69, где ознакомились с деятельностью HK Unicorn Squad и встретились с девочками, изучающими робототехнику и технологии.

В среду король Дании посетит учебный центр кибербезопасности CR14. Затем в таллиннской Ратуше состоится прием от имени королевской четы, а завершится государственный визит церемонией прощания в Саду датского короля.

Королевскую чету в ходе визита сопровождают министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Король Фредерик X в последний раз посещал Эстонию в 2018 году в качестве кронпринца. Мать нынешнего короля, Маргрете II, посетила Эстонию в 2019 году. Этот визит был приурочен к празднованию 100-летия Эстонской Республики и 800-летия датского флага - Даннеброга.

Дания никогда не признавала аннексию стран Балтии Советским Союзом и в августе 1991 года одной из первых восстановила дипломатические отношения с Эстонией. Поддержка Дании имела решающее значение для вступления Эстонии в НАТО и Европейский союз, кроме того, страна была одним из главных инициаторов и сторонников балтийского сотрудничества в сфере обороны.

