закрыть
4 мая 2026, понедельник, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Королевская чета Дании прибыла в Эстонию

1
  • 27.01.2026, 22:00
  • 2,862
Королевская чета Дании прибыла в Эстонию

Король и королева прибыли в балтийскую страну с государственным визитом.

С государственным визитом Эстонию 27 и 28 января по приглашению президента Алара Кариса посещают король Дании Фредерик X и королева Мария, передает ERR.ee.

В центре визита - основанные на прочных исторических связях между Эстонией и Данией региональная безопасность и сотрудничество в сфере обороны, в том числе и укрепление киберзащиты, а также ситуация в Украине и обеспечение всесторонней поддержки Украине, сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

Поскольку в этом году Эстония является председательствующей страной в NB8 (Nordic-Baltic Eight - региональный формата сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония), переняв руководство именно у Дании, в ходе визита также будут обсуждаться возможности углубления регионального сотрудничества в сфере обороны, цифрового развития и экономики, а также культурного сотрудничества, говорится в пресс-релизе.

Во вторник президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис приветствовали короля и королеву Дании на торжественной церемонии на таллиннской Ратушной площади. Мероприятие было открытым для публики. Король Дании возложил венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне.

Затем глава эстонского государства с супругой встретились с королевской четой Дании в Кадриорге. Во встрече также приняли участие министры обороны и иностранных дел Эстонии и высокопоставленные члены датской делегации. Затем Алар и Сирье Карис вместе с датскими монархами посетили мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги, где зажгли свечи в память о жертвах тоталитарных режимов.

После этого король и королева Дании встретились с премьер-министром Кристеном Михалом и его спутницей жизни Эвелин Орас в здании Эстляндского рыцарства. Запланирована и встреча со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.

Кроме того, Алар и Сирье Карис вместе с королевской четой посетили научную студию Rakett69, где ознакомились с деятельностью HK Unicorn Squad и встретились с девочками, изучающими робототехнику и технологии.

В среду король Дании посетит учебный центр кибербезопасности CR14. Затем в таллиннской Ратуше состоится прием от имени королевской четы, а завершится государственный визит церемонией прощания в Саду датского короля.

Королевскую чету в ходе визита сопровождают министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Король Фредерик X в последний раз посещал Эстонию в 2018 году в качестве кронпринца. Мать нынешнего короля, Маргрете II, посетила Эстонию в 2019 году. Этот визит был приурочен к празднованию 100-летия Эстонской Республики и 800-летия датского флага - Даннеброга.

Дания никогда не признавала аннексию стран Балтии Советским Союзом и в августе 1991 года одной из первых восстановила дипломатические отношения с Эстонией. Поддержка Дании имела решающее значение для вступления Эстонии в НАТО и Европейский союз, кроме того, страна была одним из главных инициаторов и сторонников балтийского сотрудничества в сфере обороны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип