Зеленский: Получаем хорошие сигналы из Европы

Зеленский: Получаем хорошие сигналы из Европы1
- 27.01.2026, 22:15
- 3,192
Европейцы готовы более активно давить на РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении 27 января, что Киев сейчас получает «хорошие сигналы из Европы» о готовности европейцев более активно давить на Россию.
«Очень важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот России, на всю инфраструктуру российского экспорта нефти. Это очень поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут обрезаны еще больше», – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что у РФ уже есть колоссальные новые проблемы с федеральным бюджетом, также с инфляцией, с экономическими показателями.
«Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все-таки наступил. Чем для России сложнее, тем мир ближе», – добавил Зеленский.