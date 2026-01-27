Белорус отдал деньги за ремонт авто, но заподозрил, что заплатил за «воздух» 8 27.01.2026, 23:07

13,674

Экспертиза подтвердила его сомнения.

Гомельчанин оплатил кузовной ремонт авто, но усомнился в том, что все сделано именно так, как было указано в предоставленных ему документах. Выяснилось, что клиент автомастерской оказался прав и заплатил «деньги за воздух», рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В мае 2025 года гомельчанин обратился в частную автомастерскую, чтобы выполнить кузовной ремонт автомобиля после ДТП. Там провели работы, надлежащим образом оформили все документы.

Но у заказчика возникли сомнения — стоимость услуг показалась ему завышенной, а часть заявленных работ невыполненной. Мужчина обратился к силовикам, те назначили автотовароведческую экспертизу.

Она показала — часть ремонтных работ действительно выполнили.

«Вместе с тем, согласно заключению эксперта, облицовка правого порога, правый наружный порог и средняя правая стойка, включенные в акт выполненных работ, не заменялись», — рассказали в ГКСЭ.

Исполнитель согласился с выводами эксперта и, по информации милиции, возместил владельцу авто излишне полученные средства. По данному факту проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com