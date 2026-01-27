Белорус отдал деньги за ремонт авто, но заподозрил, что заплатил за «воздух»8
- 27.01.2026, 23:07
Экспертиза подтвердила его сомнения.
Гомельчанин оплатил кузовной ремонт авто, но усомнился в том, что все сделано именно так, как было указано в предоставленных ему документах. Выяснилось, что клиент автомастерской оказался прав и заплатил «деньги за воздух», рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
В мае 2025 года гомельчанин обратился в частную автомастерскую, чтобы выполнить кузовной ремонт автомобиля после ДТП. Там провели работы, надлежащим образом оформили все документы.
Но у заказчика возникли сомнения — стоимость услуг показалась ему завышенной, а часть заявленных работ невыполненной. Мужчина обратился к силовикам, те назначили автотовароведческую экспертизу.
Она показала — часть ремонтных работ действительно выполнили.
«Вместе с тем, согласно заключению эксперта, облицовка правого порога, правый наружный порог и средняя правая стойка, включенные в акт выполненных работ, не заменялись», — рассказали в ГКСЭ.
Исполнитель согласился с выводами эксперта и, по информации милиции, возместил владельцу авто излишне полученные средства. По данному факту проводится проверка.