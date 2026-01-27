закрыть
4 мая 2026, понедельник, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус отдал деньги за ремонт авто, но заподозрил, что заплатил за «воздух»

8
  • 27.01.2026, 23:07
  • 13,674
Белорус отдал деньги за ремонт авто, но заподозрил, что заплатил за «воздух»

Экспертиза подтвердила его сомнения.

Гомельчанин оплатил кузовной ремонт авто, но усомнился в том, что все сделано именно так, как было указано в предоставленных ему документах. Выяснилось, что клиент автомастерской оказался прав и заплатил «деньги за воздух», рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В мае 2025 года гомельчанин обратился в частную автомастерскую, чтобы выполнить кузовной ремонт автомобиля после ДТП. Там провели работы, надлежащим образом оформили все документы.

Но у заказчика возникли сомнения — стоимость услуг показалась ему завышенной, а часть заявленных работ невыполненной. Мужчина обратился к силовикам, те назначили автотовароведческую экспертизу.

Она показала — часть ремонтных работ действительно выполнили.

«Вместе с тем, согласно заключению эксперта, облицовка правого порога, правый наружный порог и средняя правая стойка, включенные в акт выполненных работ, не заменялись», — рассказали в ГКСЭ.

Исполнитель согласился с выводами эксперта и, по информации милиции, возместил владельцу авто излишне полученные средства. По данному факту проводится проверка.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип