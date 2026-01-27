5 мая 2026, вторник, 0:06
В Чехии поссорились президент и глава МИД

Что стало причиной.

В Чехии вспыхнул скандал между президентом страны Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой. Причиной скандала стало несогласие в вопросе назначения одного из министров.

Об этом сообщает Politico и Novinky.

Так, Павел обвинил Мацинку в шантаже, поскольку последний угрожал советнику президента из-за отказа Павела назначить министром окружающей среды Филиппа Турека. Персона последнего фигурирует в многочисленных скандалах.

Отмечается, что скандал между Павелом и Мацинкой стал показателем глубокого раскола в политике Чехии. Президент противостоит правительству премьер-министра Андрея Бабиша, поскольку Павел устойчиво прозападный и предан интересам НАТО и ЕС.

Президент Павел заблокировал кандидатуру Турека, поскольку тот фигурировал в ряде скандалов и становился фигурантом расследований. Решение президента вызвало ярость у Мацинки.

«Он (Павел) будет иметь покой, если я получу Турека на должности в министерстве охраны окружающей среды. Если нет, я сожгу мосты таким образом, что это попадет в учебники по политологии как крайний случай сосуществования», - написал Мацинка советнику Павела.

Также Мацинка пригрозил, что Павел, мол, будет «шокирован последствиями», если «ничего не сделает». Президент, в свою очередь, заявил, что Мацинка занимается шантажом. Полиция, по словам Павела, проверила сообщения и подтвердила, что они настоящие.

«Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Я считаю это неприемлемым и, в наших демократических условиях, абсолютно нетерпимым», - сказал он.

Со своей стороны Мацинка отверг обвинения в шантаже и в свою очередь, обвинил Павела в якобы «превышении конституционных полномочий». Также Мацинка выступил против того, чтобы Павел возглавлял делегацию Чехии на саммите НАТО.

«Завтра я отправляюсь в Брюссель, где у меня запланированы серьезные встречи, и я проведу их в ситуации, когда президент выразит свою волю исправить свое конституционное несоответствие, или же нет. Похоже, что он этого не сделает», - заявил он.

Мацинка добавил, что по его мнению, возглавить делегацию якобы должен премьер Бабиш. При этом он довольно малопонятно объяснил свою позицию, озвучив очередные обвинения в адрес Павела.

«Президент не действует в рамках конституции, поэтому я считаю, что на предстоящем саммите НАТО в июле главой чешской делегации должен быть не президент, а премьер-министр», - сказал он.

