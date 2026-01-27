ВСУ нанесли удары по 20 укрытиям российских оккупантов в Покровске

ВСУ нанесли удары по 20 укрытиям российских оккупантов в Покровске2
- 27.01.2026, 23:27
- 3,206
Видео.
Воины 148-й отдельной аэромобильной бригады нанесли ряд сокрушительных ударов по укрытиям оккупантов в Покровске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются накапливаться в домах, однако украинские защитники наносят удары по местам скопления.
В частности, на кадрах было поражено 20 зданий с военными РФ.
Также под видео добавляется, что в северной части города скопление вражеских войск и происходит большое количество поражений по врагу.
На этом участке Силы обороны пытаются выбить, уничтожить захватчиков и уменьшить наступательный потенциал врага.