5 мая 2026, вторник, 3:11
Премьер Словакии назвал срок окончания войны РФ в Украине

  • 28.01.2026, 2:43
Роберт Фицо

Фицо увязал окончание войны с газом.

Война РФ в Украине завершится до 1 ноября 2027 года, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Его слова приводит издание Hlavné Správy.

По словам Фицо, когда война завершится, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес».

После окончания боевых действий «все придут в себя», добавил премьер-министр. «Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заявил он.

Дату 1 ноября 2027 года Фицо назвал, комментируя введенный Евросоветом запрет на импорт российского газа. С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.

