Премьер Словакии назвал срок окончания войны РФ в Украине 9 28.01.2026, 2:43

12,248

Роберт Фицо

Фицо увязал окончание войны с газом.

Война РФ в Украине завершится до 1 ноября 2027 года, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Его слова приводит издание Hlavné Správy.

По словам Фицо, когда война завершится, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес».

После окончания боевых действий «все придут в себя», добавил премьер-министр. «Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заявил он.

Дату 1 ноября 2027 года Фицо назвал, комментируя введенный Евросоветом запрет на импорт российского газа. С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com