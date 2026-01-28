Премьер Словакии назвал срок окончания войны РФ в Украине

Премьер Словакии назвал срок окончания войны РФ в Украине9
- 28.01.2026, 2:43
Фицо увязал окончание войны с газом.
Война РФ в Украине завершится до 1 ноября 2027 года, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Его слова приводит издание Hlavné Správy.
По словам Фицо, когда война завершится, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес».
После окончания боевых действий «все придут в себя», добавил премьер-министр. «Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заявил он.
Дату 1 ноября 2027 года Фицо назвал, комментируя введенный Евросоветом запрет на импорт российского газа. С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.