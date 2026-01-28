Удар РФ по пассажирскому поезду: как минимум четверо погибших

Удар РФ по пассажирскому поезду: как минимум четверо погибших5
- 28.01.2026, 5:04
Российские оккупанты ведут варварскую войну против мирных жителей.
В результате удара страны-агрессора России дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По его данным, в поезде было более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек.
«В общей сложности от этого удара тремя дронами по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще четырех людей ищут спасатели, двое – ранены», – сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что удар дронами по гражданскому поезду в любой стране рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм.
«Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда. В частности, [...] Россия должна отвечать за то, что она делает. И это означает ответственность не просто за удары по нашим людям, по нашей жизни, а за саму возможность наносить такие удары. Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать», – написал президент.
Он отметил, что это возможно благодаря давлению на Россию и наказанию за то, что она делает.