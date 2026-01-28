5 мая 2026, вторник, 8:26
СБУ задержала белорусскую журналистку, работавшую на КГБ

  • 28.01.2026, 12:04
Она хотела внедриться в ГУР.

Служба безопасности Украины разоблачила гражданку Беларуси, которая много лет работала на КГБ. Предполагаемая шпионка пыталась внедриться в одно из подразделений военной разведки Украины.

Детали были опубликованы спецслужбой вечером 27 января.

Операция по задержанию женщины была проведена совместно с подразделением собственной безопасности Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

Следствие установило, что задержанная является кадровой агенткой КГБ Беларуси как минимум с 2015 года. В 2020-м ее целенаправленно направили из Минска в Украину для выполнения разведывательных задач. На момент активной фазы операции женщина уже находилась в поле зрения СБУ, которая последовательно фиксировала ее контакты и действия.

Как выяснили оперативники, 35-летняя гражданка Беларуси действовала под прикрытием журналистской работы. В определенный период она была корреспонденткой пророссийского телеканала «112 канал», связанного с кумом диктатора РФ Виктором Медведчуком. Работала она как журналист в странах бывшего СССР. После закрытия медиаресурса белорусская спецслужба при координации высшего военно-политического руководства Беларуси направила агентку для продолжения деятельности в Украине.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ женщина устроилась на работу в одно из ведущих украинских медиа. Используя профессиональные контакты и доступ к среде журналистов, она активно расширяла круг знакомств среди украинских политиков, военнослужащих и иностранных дипломатов, что позволяло ей собирать чувствительную информацию.

Уже после начала большой войны ее куратор поручил ей выехать в одну из стран ЕС для получения дополнительных инструкций. Границу она пересекла под вымышленным предлогом прохождения медицинского обследования. Для связи с представителем белорусской спецслужбы агентка приобрела отдельный смартфон с одноразовой сим-картой, а после контакта избавилась от устройства.

Во время инструктажа ей поставили задачу собирать сведения о гражданах Беларуси и России, которые помогают Украине в противостоянии государству-агрессору. Кроме того, агентке было поручено установить неформальные контакты с сотрудниками посольства Китая в Украине для получения разведданных о деятельности китайских дипломатов.

После возвращения в Киев она предприняла попытку трудоустройства в один из штабных подразделений ГУР МО. После этого она сразу попала под оперативную разработку собственной безопасности ГУР.

Благодаря своевременному выявлению угрозы СБУ и ГУР начали с агенткой длительную оперативную комбинацию. В рамках этой операции иностранную разведку целенаправленно вводили в заблуждение, предоставляя ей имитацию секретных данных, которые циркулировали исключительно в контролируемой среде вокруг агентки. Также были зафиксированы попытки подбора новых кандидатов для вербовки в агентурную сеть КГБ.

После сбора полной доказательной базы сотрудники СБУ при взаимодействии с ГУР задержали фигурантку возле ее места проживания. У нее изъяли смартфон и диктофон, на которые она записывала закрытую информацию.

Следователи сообщили женщине о подозрении по части первой статьи 114 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за шпионаж. В настоящее время она находится под стражей и может получить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

