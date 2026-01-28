5 мая 2026, вторник, 9:13
Специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска

1
  • 28.01.2026, 8:23
  • 6,914
Их наблюдали 27 января.

Специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска, которым сопровождалась остановка троллейбусов ряда маршрутов. Подробности БелТА рассказал заместитель генерального директора по организации перевозок организации «Минсктранс» Роман Пранович.

По его словам, по причине погодных условий происходит повреждение контактной сети (в Минске 27 января шел ледяной дождь), что привело к остановке троллейбусов по ряду маршрутов. Из-за этого, уточняет Роман Пранович, срабатывает защита и в контактной сети отключается напряжение. Вероятно, этот момент и сопровождается яркой вспышкой, которая видна на видеороликах.

На место пробоев, добавил спикер, оперативно выезжают аварийные бригады и устраняют повреждения изоляции.

