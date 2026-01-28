У «Беларуськалия» появился серьезный конкурент 28.01.2026, 9:36

Фото: DELFI

Он вытесняет Беларусь с китайского рынка.

По данным Главного таможенного управления Китая, совокупный импорт страной калийных удобрений составил 4,03 млрд долларов.

Для сравнения: в 2024 году ввоз калийных удобрений обошелся Китаю в 3,80 млрд, пишет Myfin.

Россия заняла первое место по поставкам, отправив китайскому союзнику удобрений на сумму 1,49 млрд долларов.

Второе место у другого союзника – Беларуси. Экспорт нашей страны на китайский рынок выразился суммой 747,2 млн долларов.

Рядом оказался молодой калийный тигр Лаос. Из этой страны Китай получил удобрений в объеме 700 млн долларов.

Крупными поставщиками в 2025 году стали Канада (691,5 млн долларов) и Израиль (196,6 млн). Также важный продукт завозился на китайский рынок из Иордании, Узбекистана, Германии, Бельгии, США и других стран.

