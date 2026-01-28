Что скрывают о встречах Лукашенко с экзотическими гостями 16 28.01.2026, 16:26

27,734

Не все так чисто, как пытается показать режим.

В 2025-м Лукашенко провел несколько экзотических встреч и визитов, содержание которых объяснялось госпропагандой довольно туманно. Что наводило на мысли, что там не все чисто, пишет «Салiдарнасць».

Мьянма

В прошлом году Лукашенко сильно вложился в отношения с этой бедной страной под управлением небедных правителей.

Глава военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн дважды за год (!) прилетал в Минск: в марте – с отдельным полноценным визитом, в июне – заглянул на саммит ЕАЭС. Лукашенко нанес визит в Мьянму в конце ноября (на фото).

Такая активность в отношениях выглядела удивительной, с учетом того, что Мьянма на фоне гражданской войны погрязла в нищете и экономическим развитием не отличается.

Однако расследование правозащитной инициативы Justice For Myanmar многое объясняет: Беларусь поставляет Мьянме системы ПВО и обучает сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ливия

В феврале в Минск пожаловал главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар (на фото), под чьим контролем находится одна из частей страны, где идет гражданская война.

На встрече с ним кроме Лукашенко присутствовали министр обороны Виктор Хренин и глава КГБ Иван Тертель.

А в октябре Лукашенко уже принимал у себя сына Хафтара – Саддама Халифу, заместителя главнокомандующего Ливийской национальной армией.

Ливийские СМИ писали, что обсуждались поставки оружия.

Индонезия

В июне в Минск неожиданно залетел президент Индонезии Прабово Субианто. Он общался с Лукашенко в его доме почти три часа. Что конкретно обсуждали политики – пресс-служба правителя Беларуси так и не объяснила.

Зато об этом написало французское издание Intelligence Online: визит был связан с желанием купить в Беларуси оружие после того, как это не получилось сделать во Франции.

Также неожиданно в декабре в Индонезии объявился Дмитрий Лукашенко. Сын правителя, не имеющий постов в правительстве, якобы обсуждал там сельское хозяйство и инвестиции…

Официально о торговле оружием с этими государствами правитель Беларуси не сказал ни слова. Однако вся имеющаяся информация намекает на то, что именно этим и был активно занят Лукашенко в 2025-м.

Лукашенко давно называют «опытным торговцем оружием». Но каков сегодня реальный масштаб военного сотрудничества его режима с другими странами, пока остается только догадываться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com