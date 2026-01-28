Россия ударила по многоэтажке под Киевом и по монастырю под Одессой 3 28.01.2026, 9:28

5,264

Есть погибшие.

В ночь на 28 ноября российские военные атаковали беспилотниками Белгородскую общину в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. «Многоэтажное жилое здание было повреждено. На крыше и на верхнем этаже был пожар», — написал Калашник в телеграм-канале.

По его данным, погибли два человека — мужчина и женщина. Еще четверо обратились за медицинской помощью, в том числе двое детей. У них наблюдалась острая реакция на стресс. Один из пострадавших отравился продуктами горения. Жителей дома, по которому пришелся удар, эвакуировали, пишет unian.net.

В Киеве в результате падения обломков дронов в Голосеевском районе были повреждены окна многоэтажного дома, а также вспыхнул пожар на крыше нежилого здания, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Также под атакой российских беспилотников оказалась Одесская область. Обломки сбитого дрона упали на территории православного монастыря, вспыхнул пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил глава областной военной администрации Олег Кипер. В самой Одессе дрон упал на частный жилой дом, обошлось без жертв.

Кроме этого, российские войска запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу. В результате атаки по объекту инфраструктуры ранены два человека, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Под удар попало и Запорожье, где снаряд упал во дворе многоэтажного дома. По данным начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, более ста квартир и двадцать автомобилей были повреждены, возник пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com