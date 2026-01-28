На Гомельщине мужчина взорвал квартиру 7 28.01.2026, 9:35

Он хотел заправить зажигалку.

Попытка заправить зажигалку обернулась взрывом в квартире многоквартирного дома в посёлке Медков под Светлогорском. ЧП случилось утром 27 января, пишет издание «Светлагорскiя навiны».

Как выяснилось, взрыв произошёл из-за нарушения правил использования газового баллончика. Мужчина заправлял зажигалку на кухне в тот момент, когда на плите готовилась еда. Утечка газа из баллончика в сочетании с источником огня привела к взрывной вспышке.

Взрывом выбило входную дверь и повредило перегородку в квартире мужчины. Жильцов дома временно эвакуировали.

64-летний хозяин получил ожоги примерно 15% тела. Медики оказали помощь на месте, после чего пострадавшего доставили в больницу.

Специалисты Светлогорского РОЧС и газовой службы обследовали оборудование – газовая плита и коммуникации оказались исправны.

Также установлено, что взрыв не повредил несущие конструкции, и здание безопасно. Жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры. Коммунальщики восстановят перегородку и дверь.

